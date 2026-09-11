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Кресло офисное BRABIX Praktik EX-279 (532018) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кресло офисное BRABIX Praktik EX-279 (532018)

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Кресло офисное BRABIX Praktik EX-279 (532018) - фото 1
Кресло офисное BRABIX Praktik EX-279 (532018) - фото 2
Кресло офисное BRABIX Praktik EX-279 (532018) - фото 3
Кресло офисное BRABIX Praktik EX-279 (532018) - фото 4
Кресло офисное BRABIX Praktik EX-279 (532018) - фото 5
Кресло офисное BRABIX Praktik EX-279 (532018) - фото 6
Кресло офисное BRABIX Praktik EX-279 (532018) - фото 7
Кресло офисное BRABIX Praktik EX-279 (532018) - фото 8
Кресло офисное BRABIX Praktik EX-279 (532018) - фото 9
Кресло офисное BRABIX Praktik EX-279 (532018) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Офисные кресла
  • Кресло офисное BRABIX Praktik EX-279 (532018) - фото 1
  • Кресло офисное BRABIX Praktik EX-279 (532018) - фото 2
  • Кресло офисное BRABIX Praktik EX-279 (532018) - фото 3
  • Кресло офисное BRABIX Praktik EX-279 (532018) - фото 4
  • Кресло офисное BRABIX Praktik EX-279 (532018) - фото 5
  • Кресло офисное BRABIX Praktik EX-279 (532018) - фото 6
  • Кресло офисное BRABIX Praktik EX-279 (532018) - фото 7
  • Кресло офисное BRABIX Praktik EX-279 (532018) - фото 8
  • Кресло офисное BRABIX Praktik EX-279 (532018) - фото 9
  • Кресло офисное BRABIX Praktik EX-279 (532018) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 557483
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Характеристики

Бренд
BRABIX
Тип товара
Офисные кресла
Размеры в упаковке, см
80х65х34
Вес, кг.
14.44

Описание товара Кресло офисное BRABIX Praktik EX-279 (532018)

Бестселлер среди кресел средней ценовой категории. Оптимальное решение для персонала или руководителя среднего звена теперь под маркой Brabix. Рабочая поверхность спинки и сиденья выполнена из ткани C - обивочного материала, состоящего из 100% синтетического волокна. Обратная сторона спинки обита кожзамом, что делает кресло практичным и неприхотливым в уходе. . Наполнитель кресла - утолщенный поролон средней жесткости. Пластиковое пятилучие способно выдержать нагрузку до 120 кг. Модель оснащена механизмом качания Top-Gun с регулировкой под вес и возможностью фиксации в рабочем положении. Кресла марки Brabix отличаются современным дизайном, хорошей эргономикой, качественным исполнением и сбалансированным соотношением цены и качества.

Отзывы о товаре Кресло офисное BRABIX Praktik EX-279 (532018)




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Характеристики
Бренд
BRABIX
Тип товара
Офисные кресла
Описание
Бестселлер среди кресел средней ценовой категории. Оптимальное решение для персонала или руководителя среднего звена теперь под маркой Brabix. Рабочая поверхность спинки и сиденья выполнена из ткани C - обивочного материала, состоящего из 100% синтетического волокна. Обратная сторона спинки обита кожзамом, что делает кресло практичным и неприхотливым в уходе. . Наполнитель кресла - утолщенный поролон средней жесткости. Пластиковое пятилучие способно выдержать нагрузку до 120 кг. Модель оснащена механизмом качания Top-Gun с регулировкой под вес и возможностью фиксации в рабочем положении. Кресла марки Brabix отличаются современным дизайном, хорошей эргономикой, качественным исполнением и сбалансированным соотношением цены и качества.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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