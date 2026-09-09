Top.Mail.Ru
Бинокль Veber Эврика 3х28R купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Бинокль Veber Эврика 3х28R

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Бинокль Veber Эврика 3х28R - фото 1
Бинокль Veber Эврика 3х28R - фото 2
Бинокль Veber Эврика 3х28R - фото 3
Бинокль Veber Эврика 3х28R - фото 4
Бинокль Veber Эврика 3х28R - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бинокль
Материал корпуса
пластик
Назначение
туристический
Диаметр объектива
28
Регулировка расстояния между зрачками
да
Межзрачковое расстояние
52-65
Увеличение
3x
  • Бинокль Veber Эврика 3х28R - фото 1
  • Бинокль Veber Эврика 3х28R - фото 2
  • Бинокль Veber Эврика 3х28R - фото 3
  • Бинокль Veber Эврика 3х28R - фото 4
  • Бинокль Veber Эврика 3х28R - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-37%
1 190 руб.  1 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 264094
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Бинокль
Материал корпуса
пластик
Назначение
туристический
Диаметр объектива
28
Регулировка расстояния между зрачками
да
Межзрачковое расстояние
52-65
Увеличение
3x
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х7х4
Вес, г.
100

Описание товара Бинокль Veber Эврика 3х28R

Бинокль Veber Эврика 3х28B 27218 используется в походах, на концертах или соревнованиях. Оснащен специальным шнурком для удобного использования. Яркий красивый корпус понравится любому ребенку. Имеет компактные размеры и легкий вес, поэтому его удобно брать с собой везде.

Отзывы о товаре Бинокль Veber Эврика 3х28R




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Бинокль
Материал корпуса
пластик
Назначение
туристический
Диаметр объектива
28
Регулировка расстояния между зрачками
да
Межзрачковое расстояние
52-65
Увеличение
3x
Страна производитель
Китай
Описание
Бинокль Veber Эврика 3х28B 27218 используется в походах, на концертах или соревнованиях. Оснащен специальным шнурком для удобного использования. Яркий красивый корпус понравится любому ребенку. Имеет компактные размеры и легкий вес, поэтому его удобно брать с собой везде.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бинокль Veber Эврика 3х28R - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...