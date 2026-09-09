Бинокль Veber Эврика 3х28R
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бинокль
Материал корпуса
пластик
Назначение
туристический
Диаметр объектива
28
Регулировка расстояния между зрачками
да
Межзрачковое расстояние
52-65
Увеличение
3x
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-37%1 190 руб. 1 890 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 264094
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Бинокль
Материал корпуса
пластик
Назначение
туристический
Диаметр объектива
28
Регулировка расстояния между зрачками
да
Межзрачковое расстояние
52-65
Увеличение
3x
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х7х4
Вес, г.
100
Описание товара Бинокль Veber Эврика 3х28R
Бинокль Veber Эврика 3х28B 27218 используется в походах, на концертах или соревнованиях. Оснащен специальным шнурком для удобного использования. Яркий красивый корпус понравится любому ребенку. Имеет компактные размеры и легкий вес, поэтому его удобно брать с собой везде.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, театральные
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Бренд
Тип товара
Бинокль
Материал корпуса
пластик
Назначение
туристический
Диаметр объектива
28
Регулировка расстояния между зрачками
да
Межзрачковое расстояние
52-65
Увеличение
3x
Страна производитель
Китай
Бинокль Veber Эврика 3х28B 27218 используется в походах, на концертах или соревнованиях. Оснащен специальным шнурком для удобного использования. Яркий красивый корпус понравится любому ребенку. Имеет компактные размеры и легкий вес, поэтому его удобно брать с собой везде.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, театральные
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, театральные
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