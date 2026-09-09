Держатель для туалетной бумаги AM.PM Sense A30341500 хром
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Держатель туалетной бумаги
Установка (монтаж)
настенный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 260998
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Держатель туалетной бумаги
Установка (монтаж)
настенный
Размеры в упаковке, см
36х17х10
Вес, г.
900
Описание товара Держатель для туалетной бумаги AM.PM Sense A30341500 хром
Держатель для туалетной бумаги AM PM Держатель оснащен удобной полочкой, которую можно использовать в качестве места хранения. Литая база исключает возможность проникновения грязи, увеличивая срок службы аксессуара и сохраняя его безупречный вид.
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Держатель для туалетной бумаги AM PM Держатель оснащен удобной полочкой, которую можно использовать в качестве места хранения. Литая база исключает возможность проникновения грязи, увеличивая срок службы аксессуара и сохраняя его безупречный вид.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
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