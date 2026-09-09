Держатель для стаканчика AM.PM Sensation A3034300 хром
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Подстаканник
Установка (монтаж)
настенный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-9%7 790 руб. 8 550 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 260996
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Подстаканник
Установка (монтаж)
настенный
Размеры в упаковке, см
24х17х10
Вес, г.
600
Описание товара Держатель для стаканчика AM.PM Sensation A3034300 хром
Стеклянный подвесной стакан с настенным держателем. Материал устойчив к ударам, царапинам и перепадам температуры, в внутренние вставки выполнены из матового стекла 4 мм, на котором не заметны разводы. Массивные формы из монолитной латуни самого высокого качества Grade-AH59.
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Стеклянный подвесной стакан с настенным держателем. Материал устойчив к ударам, царапинам и перепадам температуры, в внутренние вставки выполнены из матового стекла 4 мм, на котором не заметны разводы. Массивные формы из монолитной латуни самого высокого качества Grade-AH59.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
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