Шкаф-колонна подвесной левый 40см AM.PM Sensation M30CHL0406TF дуб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-7%495 990 руб. 532 440 руб.
В наличии
Код товара: 541919
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
495 990 руб. -7%
532 440 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Бельевая корзина
нет
Зеркало с полочкой
нет
Комплект ножек
нет
Материал боковин
МДФ
Организация внутреннего пространства (описание)
2 отделения, 2 ящика, 3 полки
Ориентация
левая
Основной материал
МДФ
Открытые полки
нет
Подсветка в комплекте
нет
Покрытие боковин
текстурированный шпон
Покрытие фасада
текстурированный шпон
Страна производства
Германия
Тумба под накладной умывальник
нет
Цвет изделия
табачный дуб
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.55х0.4х0.35
Вес, кг.
51
Описание товара Шкаф-колонна подвесной левый 40см AM.PM Sensation M30CHL0406TF дуб
Выбор искушенных и чувственных: коллекция в стиле Dynamic Organic, вдохновленная природными органическими формами, доведенными до совершенства человеком. Особый наиболее эстетически совершенный радиус фасада представляет собой не только ультрамодное, но и технологически сложное решение, которое под силу воплотить лишь единицам фабрик во всем мире. Абсолютное единство форм с другими продуктами коллекции. Непревзойденная функциональность: удобные и стильные дополнительные металлические полочки в дверцах. Самое мягкое открытие и закрытие в классе: направляющие скрытого монтажа с системой мягкого закрывания Soft-Close.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Бельевая корзина
нет
Зеркало с полочкой
нет
Комплект ножек
нет
Материал боковин
МДФ
Организация внутреннего пространства (описание)
2 отделения, 2 ящика, 3 полки
Ориентация
левая
Основной материал
МДФ
Открытые полки
нет
Подсветка в комплекте
нет
Покрытие боковин
текстурированный шпон
Развернуть
Покрытие фасада
текстурированный шпон
Страна производства
Германия
Тумба под накладной умывальник
нет
Цвет изделия
табачный дуб
Страна производитель
Китай
Выбор искушенных и чувственных: коллекция в стиле Dynamic Organic, вдохновленная природными органическими формами, доведенными до совершенства человеком. Особый наиболее эстетически совершенный радиус фасада представляет собой не только ультрамодное, но и технологически сложное решение, которое под силу воплотить лишь единицам фабрик во всем мире. Абсолютное единство форм с другими продуктами коллекции. Непревзойденная функциональность: удобные и стильные дополнительные металлические полочки в дверцах. Самое мягкое открытие и закрытие в классе: направляющие скрытого монтажа с системой мягкого закрывания Soft-Close.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Шкаф-колонна подвесной левый 40см AM.PM Sensation M30CHL0406TF дуб - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 495990 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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