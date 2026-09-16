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Уцененный товар Держатель для туалетной бумаги AM.PM Sensation A80341500 хром хорошее состояние купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 729945
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Уцененный товар Держатель для туалетной бумаги AM.PM Sensation A80341500 хром хорошее состояние, 729945

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Уценка
Держатель для туалетной бумаги AM.PM Sensation A80341500 хром хорошее состояние - фото 1
Уценка
Держатель для туалетной бумаги AM.PM Sensation A80341500 хром хорошее состояние - фото 2
Уценка
Держатель для туалетной бумаги AM.PM Sensation A80341500 хром хорошее состояние - фото 3
Уценка
Держатель для туалетной бумаги AM.PM Sensation A80341500 хром хорошее состояние - фото 4
Уценка
Держатель для туалетной бумаги AM.PM Sensation A80341500 хром хорошее состояние - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Держатель туалетной бумаги
Установка (монтаж)
настенный
  • Держатель для туалетной бумаги AM.PM Sensation A80341500 хром хорошее состояние - фото 1
  • Держатель для туалетной бумаги AM.PM Sensation A80341500 хром хорошее состояние - фото 2
  • Держатель для туалетной бумаги AM.PM Sensation A80341500 хром хорошее состояние - фото 3
  • Держатель для туалетной бумаги AM.PM Sensation A80341500 хром хорошее состояние - фото 4
  • Держатель для туалетной бумаги AM.PM Sensation A80341500 хром хорошее состояние - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%
2 810 руб.  4 690 руб. 
Начислим 45 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 729945
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Держатель для туалетной бумаги AM.PM Sensation A80341500 хром хорошее состояние
2 810 руб. -40%
4 690 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Sensation
filter_none Товар входит в коллекцию Sensation

Коллекция Sensation


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Держатель туалетной бумаги
Установка (монтаж)
настенный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х24х21
Вес, г.
750

Описание товара Уцененный товар Держатель для туалетной бумаги AM.PM Sensation A80341500 хром хорошее состояние

Причина уценки: витринный образец (повреждена коробка, потертости на держателе) Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, держатель, крепления

Отзывы о товаре Уцененный товар Держатель для туалетной бумаги AM.PM Sensation A80341500 хром хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Держатель туалетной бумаги
Установка (монтаж)
настенный
Страна производитель
Китай
Описание
Причина уценки: витринный образец (повреждена коробка, потертости на держателе) Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, держатель, крепления
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Держатель для туалетной бумаги AM.PM Sensation A80341500 хром хорошее состояние - стоимость товара 2810 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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