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Ершик подвесной AM.PM Sensation A3033300 хром купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ершик подвесной AM.PM Sensation A3033300 хром

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Ершик подвесной AM.PM Sensation A3033300 хром - фото 1
Ершик подвесной AM.PM Sensation A3033300 хром - фото 2
Ершик подвесной AM.PM Sensation A3033300 хром - фото 3
Ершик подвесной AM.PM Sensation A3033300 хром - фото 4
Ершик подвесной AM.PM Sensation A3033300 хром - фото 5
Ершик подвесной AM.PM Sensation A3033300 хром - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Установка (монтаж)
настенный
  • Ершик подвесной AM.PM Sensation A3033300 хром - фото 1
  • Ершик подвесной AM.PM Sensation A3033300 хром - фото 2
  • Ершик подвесной AM.PM Sensation A3033300 хром - фото 3
  • Ершик подвесной AM.PM Sensation A3033300 хром - фото 4
  • Ершик подвесной AM.PM Sensation A3033300 хром - фото 5
  • Ершик подвесной AM.PM Sensation A3033300 хром - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-8%
11 990 руб.  13 050 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 260999
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Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Установка (монтаж)
настенный
Размеры в упаковке, см
52х17х13
Вес, кг.
1.5

Описание товара Ершик подвесной AM.PM Sensation A3033300 хром

Ершик подвесной AM PM Материал устойчив к ударам, царапинам и перепадам температуры, в внутренние вставки выполнены из матового стекла 4 мм, на котором не заметны разводы.

Отзывы о товаре Ершик подвесной AM.PM Sensation A3033300 хром




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Установка (монтаж)
настенный
Описание
Ершик подвесной AM PM Материал устойчив к ударам, царапинам и перепадам температуры, в внутренние вставки выполнены из матового стекла 4 мм, на котором не заметны разводы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ершик подвесной AM.PM Sensation A3033300 хром - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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