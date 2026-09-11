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Шкаф-колонна подвесной левый 40см AM.PM Sensation M30CHL0406NF орех купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шкаф-колонна подвесной левый 40см AM.PM Sensation M30CHL0406NF орех

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Шкаф-колонна подвесной левый 40см AM.PM Sensation M30CHL0406NF орех - фото 1
Шкаф-колонна подвесной левый 40см AM.PM Sensation M30CHL0406NF орех - фото 2
Шкаф-колонна подвесной левый 40см AM.PM Sensation M30CHL0406NF орех - фото 3
Шкаф-колонна подвесной левый 40см AM.PM Sensation M30CHL0406NF орех - фото 4
Шкаф-колонна подвесной левый 40см AM.PM Sensation M30CHL0406NF орех - фото 5
Шкаф-колонна подвесной левый 40см AM.PM Sensation M30CHL0406NF орех - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
  • Шкаф-колонна подвесной левый 40см AM.PM Sensation M30CHL0406NF орех - фото 1
  • Шкаф-колонна подвесной левый 40см AM.PM Sensation M30CHL0406NF орех - фото 2
  • Шкаф-колонна подвесной левый 40см AM.PM Sensation M30CHL0406NF орех - фото 3
  • Шкаф-колонна подвесной левый 40см AM.PM Sensation M30CHL0406NF орех - фото 4
  • Шкаф-колонна подвесной левый 40см AM.PM Sensation M30CHL0406NF орех - фото 5
  • Шкаф-колонна подвесной левый 40см AM.PM Sensation M30CHL0406NF орех - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-7%
495 990 руб.  532 440 руб. 
Начислим 29760 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 541918
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Шкаф-колонна подвесной левый 40см AM.PM Sensation M30CHL0406NF орех
495 990 руб. -7%
532 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Sensation
filter_none Товар входит в коллекцию Sensation

Коллекция Sensation


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Бельевая корзина
нет
Зеркало с полочкой
нет
Комплект ножек
нет
Материал боковин
ЛДСП
Организация внутреннего пространства (описание)
2 отделения, 2 ящика, 3 полки
Ориентация
левая
Основной материал
ЛДСП
Открытые полки
нет
Подсветка в комплекте
нет
Покрытие боковин
текстурированный шпон
Покрытие фасада
текстурированный шпон
Страна производства
Германия
Тумба под накладной умывальник
нет
Цвет изделия
орех
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.55х0.4х0.35
Вес, кг.
51

Описание товара Шкаф-колонна подвесной левый 40см AM.PM Sensation M30CHL0406NF орех

Выбор искушенных и чувственных: коллекция в стиле Dynamic Organic, вдохновленная природными органическими формами, доведенными до совершенства человеком. Особый наиболее эстетически совершенный радиус фасада представляет собой не только ультрамодное, но и технологически сложное решение, которое под силу воплотить лишь единицам фабрик во всем мире. Абсолютное единство форм с другими продуктами коллекции. Непревзойденная функциональность: удобные и стильные дополнительные металлические полочки в дверцах. Самое мягкое открытие и закрытие в классе: направляющие скрытого монтажа с системой мягкого закрывания Soft-Close.

Отзывы о товаре Шкаф-колонна подвесной левый 40см AM.PM Sensation M30CHL0406NF орех




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Бельевая корзина
нет
Зеркало с полочкой
нет
Комплект ножек
нет
Материал боковин
ЛДСП
Организация внутреннего пространства (описание)
2 отделения, 2 ящика, 3 полки
Ориентация
левая
Основной материал
ЛДСП
Открытые полки
нет
Подсветка в комплекте
нет
Покрытие боковин
текстурированный шпон
Развернуть
Покрытие фасада
текстурированный шпон
Страна производства
Германия
Тумба под накладной умывальник
нет
Цвет изделия
орех
Страна производитель
Китай
Описание
Выбор искушенных и чувственных: коллекция в стиле Dynamic Organic, вдохновленная природными органическими формами, доведенными до совершенства человеком. Особый наиболее эстетически совершенный радиус фасада представляет собой не только ультрамодное, но и технологически сложное решение, которое под силу воплотить лишь единицам фабрик во всем мире. Абсолютное единство форм с другими продуктами коллекции. Непревзойденная функциональность: удобные и стильные дополнительные металлические полочки в дверцах. Самое мягкое открытие и закрытие в классе: направляющие скрытого монтажа с системой мягкого закрывания Soft-Close.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шкаф-колонна подвесной левый 40см AM.PM Sensation M30CHL0406NF орех - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 495990 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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