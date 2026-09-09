Top.Mail.Ru
Смеситель для раковины AM.PM Sensation F3008000 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Смеситель для раковины AM.PM Sensation F3008000

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Смеситель для раковины AM.PM Sensation F3008000 - фото 1
Смеситель для раковины AM.PM Sensation F3008000 - фото 2
Смеситель для раковины AM.PM Sensation F3008000 - фото 3
Смеситель для раковины AM.PM Sensation F3008000 - фото 4
Смеситель для раковины AM.PM Sensation F3008000 - фото 5
Смеситель для раковины AM.PM Sensation F3008000 - фото 6
Смеситель для раковины AM.PM Sensation F3008000 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для раковины
Тип управления
вентильное
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Высота излива
111
Длина излива
133
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
3
  • Смеситель для раковины AM.PM Sensation F3008000 - фото 1
  • Смеситель для раковины AM.PM Sensation F3008000 - фото 2
  • Смеситель для раковины AM.PM Sensation F3008000 - фото 3
  • Смеситель для раковины AM.PM Sensation F3008000 - фото 4
  • Смеситель для раковины AM.PM Sensation F3008000 - фото 5
  • Смеситель для раковины AM.PM Sensation F3008000 - фото 6
  • Смеситель для раковины AM.PM Sensation F3008000 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-4%
11 690 руб.  12 240 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 260837
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители для раковины
Высота, см
13
Страна бренда
Германия
Ширина, см
6.2
Тип управления
вентильное
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
111
Длина излива
133
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
3
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х25х11
Вес, кг.
2.67

Описание товара Смеситель для раковины AM.PM Sensation F3008000

Материал изготовления корпуса - латунь. Гибкая подводка. Способ монтажа - на борт



Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, на кухню недорогие

Отзывы о товаре Смеситель для раковины AM.PM Sensation F3008000




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители для раковины
Высота, см
13
Страна бренда
Германия
Ширина, см
6.2
Тип управления
вентильное
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
111
Развернуть
Длина излива
133
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
3
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Страна производитель
Китай
Описание
Материал изготовления корпуса - латунь. Гибкая подводка. Способ монтажа - на борт


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, на кухню недорогие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смеситель для раковины AM.PM Sensation F3008000 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...