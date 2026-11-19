Микрофон Saramonic SR-NV5X
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Характеристики
Тип товара
Микрофон
Подключение
проводное
Диаграмма направленности
кардиоидный
Частотный диапазон
40-18000 Гц
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 090 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 253186
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Микрофон
Соотношение сигнал/шум
80
Подключение
проводное
Комплектация
микрофон, кабель питания, документация, упаковка
Диаграмма направленности
кардиоидный
Частотный диапазон
40-18000 Гц
Чувствительность
-35 дБ +/- 1 дБ
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х17х6
Вес, кг.
1
Описание товара Микрофон Saramonic SR-NV5X
Saramonic SR-NV5X - кардиоидный микрофон, с разъемом 3-pin XLR. Подходит для профессиональной записи звука. Имеет соотношение сигнал-шум более 80 дБ. Частотные характеристики 40-18000 Гц.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Микрофон
Соотношение сигнал/шум
80
Подключение
проводное
Комплектация
микрофон, кабель питания, документация, упаковка
Диаграмма направленности
кардиоидный
Частотный диапазон
40-18000 Гц
Чувствительность
-35 дБ +/- 1 дБ
Страна производитель
Китай
Saramonic SR-NV5X - кардиоидный микрофон, с разъемом 3-pin XLR. Подходит для профессиональной записи звука. Имеет соотношение сигнал-шум более 80 дБ. Частотные характеристики 40-18000 Гц.
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы, Экшн-камеры
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы, Экшн-камеры
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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