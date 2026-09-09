Батарея для ИБП APC APCRBC113
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Характеристики
Тип товара
Батареи для ИБП
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 620 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 250913
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
10.2
Производство
США
Ширина, см
13.3
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х17х15
Вес, кг.
7
Описание товара Батарея для ИБП APC APCRBC113
Батарея для ИБП APC APCRBC113 используется как полноценная замена оригинальных батарейных картриджей APC RBC (APC Replacement Battery Cartridge) для источников бесперебойного питания марки APC. БРК поддерживает технологию горячей замены аккумуляторов RTI (Ready-To-Install) и для замены аккумуляторов не требуется отключение самого ИБП и нагрузки. Батарея для ИБП APC APCRBC113 готова к установке сразу после распаковки.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, недорогие
Теги товара: 12в
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Бренд
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
10.2
Производство
США
Ширина, см
13.3
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
7
Страна производитель
Китай
Батарея для ИБП APC APCRBC113 используется как полноценная замена оригинальных батарейных картриджей APC RBC (APC Replacement Battery Cartridge) для источников бесперебойного питания марки APC. БРК поддерживает технологию горячей замены аккумуляторов RTI (Ready-To-Install) и для замены аккумуляторов не требуется отключение самого ИБП и нагрузки. Батарея для ИБП APC APCRBC113 готова к установке сразу после распаковки.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, недорогие
Теги товара: 12в
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, недорогие
Теги товара: 12в
Батарея для ИБП APC APCRBC113 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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