8(812)426-98-99
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Бинокль 8*42 Veber Fisher (camo)

Артикул: 232529
  • Бинокль 8*42 Veber Fisher (camo) - фото 1
  • Бинокль 8*42 Veber Fisher (camo) - фото 2
  • Бинокль 8*42 Veber Fisher (camo) - фото 3
  • Бинокль 8*42 Veber Fisher (camo) - фото 4
  • Бинокль 8*42 Veber Fisher (camo) - фото 5
  • Бинокль 8*42 Veber Fisher (camo) - фото 6
Бинокль 8*42 Veber Fisher (camo) - фото 1
Бинокль 8*42 Veber Fisher (camo) - фото 2
Бинокль 8*42 Veber Fisher (camo) - фото 3
Бинокль 8*42 Veber Fisher (camo) - фото 4
Бинокль 8*42 Veber Fisher (camo) - фото 5
Бинокль 8*42 Veber Fisher (camo) - фото 6
5 830 руб. 
Купить
+ 166 КэтКоинов
Артикул: 232529
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендVeber
Тип товараБинокли
Увеличение8x
Диаметр объектива42 мм
Регулировка расстояния между зрачкамиесть
Корпуспластик
Футляр/чехол в комплектеесть
Цвет корпусакамуфляж
Вес, гр610
Сделан для рыбаков и учитывает их потребности в оптике, не заставляя переплачивать за лишнюю роскошь. Особенность бинокля- камуфляжный окрас корпуса. Прибор будет стильным дополнением к комбинезону и не позволит засечь своего хозяина на рыбном месте. У бинокля Veber Fisher 8x42 классическое увеличение - 8 крат. При этом широкое поле зрения позволяет не только легко обнаружить знакомые ориентиры в воде или на берегу, но также и удерживать объекты наблюдений в поле зрения при движении на катере. Светосильные объективы диаметром 42 мм позволят использовать бинокль и в сумерках. В конструкции бинокля используется стекло марки BaK4, обладающее большим коэффициентом преломления, что позволяет уменьшить светохроматизм по краям поля зрения. Корпус прибора выполнен из противоударного (обрезиненного) поликарбоната. Влагозащищенное исполнение. Бинокль имеет диоптрийную подстройку окуляров под зрение наблюдателя и выдвижные бленды окуляров, благодаря которым можно смотреть в бинокль в очках. Ни один настоящий рыбак не оставит дома такой бинокль!


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Бинокль 8*42 Veber Fisher (camo) - данный товар вы можете купить по цене по цене 5830 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Санкт-Петербурге

8 (812) 426-98-99

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...