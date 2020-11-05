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Сумка для фотоаппарата LowePro Quick Case 120

Артикул: 232012
  • Сумка для фотоаппарата LowePro Quick Case 120 - фото 1
  • Сумка для фотоаппарата LowePro Quick Case 120 - фото 2
Сумка для фотоаппарата LowePro Quick Case 120 - фото 1
Сумка для фотоаппарата LowePro Quick Case 120 - фото 2
850 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 232012
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 месяцев
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендLowePro
Тип товараФотосумка
Варианты переноскификсация на поясном ремне
Вес, кг0.2
Вместимостькамера, объектив, аксессуары
Внешние габариты (ШxВxГ), см13х19х16
Внутренние габариты (ШxВxГ), см11.50х16х14
Дождевикнет
Защита от водыесть
Материалтекстиль
Цветчерный
Сумка для фотоаппарата LowePro Quick Case 120 жестким, ударопрочным покрытием. Благодаря встроенному в ней ремешку, крепится к плечевому ремню. В крышке сумки находятся сильные магниты, которые гарантируют легкий, мгновенный доступ. Внешний карман на молнии позволит хранить мелкие аксессуары, а специальный маленький кармашек - карты памяти.


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Самовывоз невозможен
Сумка для фотоаппарата LowePro Quick Case 120 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 850 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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