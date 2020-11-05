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Главная Фотоаппараты и видеокамеры Фотовспышки Godox Вспышка аккумуляторная Godox Witstro AD400Pro с поддержкой TTL

Вспышка аккумуляторная Godox Witstro AD400Pro с поддержкой TTL

Артикул: 231694
  • Вспышка аккумуляторная Godox Witstro AD400Pro с поддержкой TTL - фото 1
  • Вспышка аккумуляторная Godox Witstro AD400Pro с поддержкой TTL - фото 2
  • Вспышка аккумуляторная Godox Witstro AD400Pro с поддержкой TTL - фото 3
  • Вспышка аккумуляторная Godox Witstro AD400Pro с поддержкой TTL - фото 4
Вспышка аккумуляторная Godox Witstro AD400Pro с поддержкой TTL - фото 1
Вспышка аккумуляторная Godox Witstro AD400Pro с поддержкой TTL - фото 2
Вспышка аккумуляторная Godox Witstro AD400Pro с поддержкой TTL - фото 3
Вспышка аккумуляторная Godox Witstro AD400Pro с поддержкой TTL - фото 4
61 820 руб. 
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+ 1427 КэтКоинов
Артикул: 231694
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендGodox
Тип товараВспышки
Ведущее число72 м
Подробнее о совместимых камерахCanon E-TTL II, Nikon i-TTL, Sony, Olympus, Panasonic, FUJIFILM
Тип элементов питаниясобственный аккумулятор
Стробоскопическая вспышкаесть
Совместимые камерыуниверсальная
Синхронизация по передней шторке затвораесть
Синхронизация по задней шторке затвораесть
Режим ведущей вспышкиесть
Режим ведомой вспышкиесть
Подключение внешнего питанияесть
Вес, кг2.1
Поддержка режимовTTL
Поворотная головканет
Особенностистробоскоп до 100 вспышек в секунду, вспышка с задержкой 0.01 - 30 с.
Комплектациякорпус вспышки, импульсная лампа, литиевая аккумуляторная батарея, зарядное устройство, сетевой кабель, рефлектор, переходное кольцо на байонет Bowens, отвертка, руководство по эксплуатации
Количество элементов питания1
Длительность вспышки1/240-1/12820 с
Дисплейесть
Время перезарядки0.01-0.9
Число срабатываний от одного комплекта батарей390
Godox Witstro AD400Pro – это значительно облегченная версия AD600Pro. Мощная аккумуляторная вспышка с очень быстрой перезарядкой, высокой стабильностью цветовой температуры, поддержкой высокоскоростной синхронизации (HSS) и TTL-режима. Встроенный радиосинхронизатор системы Godox X позволяет использовать одну или несколько таких вспышек с камерами Canon, Nikon, Sony, Fujifilm, Olympus, Panasonic или Pentax. Байонет Bowens позволяет применять широкий спектр светоформирующих насадок.


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Вспышка аккумуляторная Godox Witstro AD400Pro с поддержкой TTL - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 61820 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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