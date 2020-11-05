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Главная Фотоаппараты и видеокамеры Фотовспышки Godox Вспышка накамерная Godox ThinkLite TT350N TTL для Nikon

Вспышка накамерная Godox ThinkLite TT350N TTL для Nikon

Артикул: 231681
  • Вспышка накамерная Godox ThinkLite TT350N TTL для Nikon - фото 1
  • Вспышка накамерная Godox ThinkLite TT350N TTL для Nikon - фото 2
  • Вспышка накамерная Godox ThinkLite TT350N TTL для Nikon - фото 3
  • Вспышка накамерная Godox ThinkLite TT350N TTL для Nikon - фото 4
  • Вспышка накамерная Godox ThinkLite TT350N TTL для Nikon - фото 5
  • Вспышка накамерная Godox ThinkLite TT350N TTL для Nikon - фото 6
  • Вспышка накамерная Godox ThinkLite TT350N TTL для Nikon - фото 7
  • Вспышка накамерная Godox ThinkLite TT350N TTL для Nikon - фото 8
Вспышка накамерная Godox ThinkLite TT350N TTL для Nikon - фото 1
Вспышка накамерная Godox ThinkLite TT350N TTL для Nikon - фото 2
Вспышка накамерная Godox ThinkLite TT350N TTL для Nikon - фото 3
Вспышка накамерная Godox ThinkLite TT350N TTL для Nikon - фото 4
Вспышка накамерная Godox ThinkLite TT350N TTL для Nikon - фото 5
Вспышка накамерная Godox ThinkLite TT350N TTL для Nikon - фото 6
Вспышка накамерная Godox ThinkLite TT350N TTL для Nikon - фото 7
Вспышка накамерная Godox ThinkLite TT350N TTL для Nikon - фото 8
7 860 руб. 
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+ 157 КэтКоинов
Артикул: 231681
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендGodox
Тип товараВспышки
FP-синхронизацияесть
Режим ведомой вспышкиесть
Угол поворота по горизонтали270 градусов
Угол поворота вниз7 градусов
Угол поворота вверх90 градусов
Угол освещения24-105 мм
Тип элементов питанияAA
Тип вспышкиобычная
Совместимые камерыNikon
Синхронизация по задней шторке затвораесть
Ручной Zoomесть
Ручная регулировка мощностиесть
Режим ведущей вспышкиесть
Подключение внешнего питаниянет
Автоматический Zoomесть
Поддержка режимовTTL
Поворотная головкаесть
Особенностиподсветка автофокуса
Креплениебашмак
Комплектациявспышка, защитный чехол, подставка, инструкция
Количество элементов питания2
Количество ламп в одной вспышке1
Длительность вспышки1/350-1/20000 с
Дисплейесть
Время перезарядки0.10-2.20 c
Вес, кг0.2
Ведущее число36 м
Число срабатываний от одного комплекта батарей210
Несмотря на миниатюрные размеры, вспышка Godox ThinkLite TT350N обладает серьезным набором функций. Она поддерживает синхронизацию в автоматическом и ручном режиме, по передней или задней шторке, высокоскоростную синхронизацию (HSS), а также может выступать ведущей или ведомой вспышкой с помощью встроенного радиоприемника системы Godox X 2.4 ГГц. Да, эта малютка может командовать другими накамерными и студийными вспышками. Благодаря малому весу, Godox TT350N отлично подходит для использования с беззеркальными камерами Nikon.


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Самовывоз невозможен
Вспышка накамерная Godox ThinkLite TT350N TTL для Nikon - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 7860 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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