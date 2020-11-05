8(812)426-98-99
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 
Главная Фотоаппараты и видеокамеры Фотовспышки Godox Вспышка накамерная Godox Ving V860IIF TTL для Fujifilm

Вспышка накамерная Godox Ving V860IIF TTL для Fujifilm

Артикул: 231664
  • Вспышка накамерная Godox Ving V860IIF TTL для Fujifilm - фото 1
  • Вспышка накамерная Godox Ving V860IIF TTL для Fujifilm - фото 2
  • Вспышка накамерная Godox Ving V860IIF TTL для Fujifilm - фото 3
  • Вспышка накамерная Godox Ving V860IIF TTL для Fujifilm - фото 4
  • Вспышка накамерная Godox Ving V860IIF TTL для Fujifilm - фото 5
  • Вспышка накамерная Godox Ving V860IIF TTL для Fujifilm - фото 6
  • Вспышка накамерная Godox Ving V860IIF TTL для Fujifilm - фото 7
  • Вспышка накамерная Godox Ving V860IIF TTL для Fujifilm - фото 8
  • Вспышка накамерная Godox Ving V860IIF TTL для Fujifilm - фото 9
  • Вспышка накамерная Godox Ving V860IIF TTL для Fujifilm - фото 10
Вспышка накамерная Godox Ving V860IIF TTL для Fujifilm - фото 1
Вспышка накамерная Godox Ving V860IIF TTL для Fujifilm - фото 2
Вспышка накамерная Godox Ving V860IIF TTL для Fujifilm - фото 3
Вспышка накамерная Godox Ving V860IIF TTL для Fujifilm - фото 4
Вспышка накамерная Godox Ving V860IIF TTL для Fujifilm - фото 5
Вспышка накамерная Godox Ving V860IIF TTL для Fujifilm - фото 6
Вспышка накамерная Godox Ving V860IIF TTL для Fujifilm - фото 7
Вспышка накамерная Godox Ving V860IIF TTL для Fujifilm - фото 8
Вспышка накамерная Godox Ving V860IIF TTL для Fujifilm - фото 9
Вспышка накамерная Godox Ving V860IIF TTL для Fujifilm - фото 10
16 710 руб. 
Купить
+ 335 КэтКоинов
Артикул: 231664
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендGodox
Тип товараВспышки
FP-синхронизацияесть
Подключение внешнего питаниянет
Угол поворота по горизонтали360 градусов
Угол поворота вниз7 градусов
Угол поворота вверх90 градусов
Угол освещения20-200 мм
Тип элементов питаниясобственный аккумулятор
Тип вспышкиобычная
Стробоскопическая вспышкаесть
Совместимые камерыFujifilm
Синхронизация по задней шторке затвораесть
Ручной Zoomесть
Ручная регулировка мощностиесть
Режим ведущей вспышкиесть
Режим ведомой вспышкиесть
Поддержка режимовE-TTL II
Автоматический Zoomесть
Поворотная головкаесть
Пилотный светесть
Особенностимонохромный дисплей с подсветкой
Максимальный угол освещения (с диффузором)14 мм
Креплениебашмак
Комплектациявспышка, чехол, подставка, аккумулятор VB-18, зарядное устройство VC-18
Количество элементов питания1
Количество ламп в одной вспышке1
Длительность вспышки1/350-1/20000 с
Дисплейесть
Время перезарядки0.10-1.50 c
Вес, кг0.43
Ведущее число60 м
Брекетингесть
Число срабатываний от одного комплекта батарей650
Вспышка высокой мощности с литий-ионным аккмулятором. Собственный аккумулятор обеспечивает приблизительно в 3 раза больше вспышек (по сравнению с комплектом АА аккумуляторов емкостью 2500 мАч), а также значительно снижает время перезарядки. Ving V860II поддерживает дистанционное TTL управление по оптическому или радиоканалу, т.е. может командовать или подчиняться вспышкам Godox системы X. Вспышка поддерживает автоматический режим (TTL), синхронизацию по первой или второй шторке, высокоскоростную синхронизацию (HSS / FP), режим стробоскопа. Есть зум и поворот головки, есть подсветка автофокуса. Металлическая «пятка», высокое качество сборки.


Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для видеокамер, Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для видеосъемки, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Беззеркальные фотоаппараты, Видеокамеры, Зеркальные фотоаппараты, Компактные фотоаппараты, Моментальные фотоаппараты, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Фотопринтеры компактные, Цифровые фоторамки, Чехлы для фотоаппаратов, Штативы и моноподы, Экшн-камеры.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Вспышка накамерная Godox Ving V860IIF TTL для Fujifilm - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 16710 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Санкт-Петербурге

8 (812) 426-98-99

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...