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Вспышка студийная Falcon Eyes GT-280

Артикул: 231655
Вспышка студийная Falcon Eyes GT-280
26 550 руб. 
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+ 443 КэтКоинов
Артикул: 231655
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендFalcon Eyes
Тип товараСтудийные фотовспышки
Вес, кг1.55
Время перезарядки0.1-3 сек.
Высота, см12.3
Дисплейнет
Длина, см19.5
Количество ламп в одной вспышке1
Количество элементов питания1
Комплектациявспышка Falcon Eyes GT-280, импульсная лампа RTS12-4530GT, аккумулятор AC-GT280, 2000 мАч, 11.1 В, зарядное устройство, сетевой кабель, рефлектор 180 мм, байонет Bowens, радиосинхронизатор (дальность до 100 м), наплечный ремень для вспышки, светофильтры (синий, желтый, красный, зеленый, белый матовый)
КреплениеBowens
Ручная регулировка мощностиесть
Совместимые камерыуниверсальная
Тип вспышкистандартная
Тип элементов питанияLi-Ion
Ширина, см12.3
Falcon Eyes GT-280 предлагает владельцу уникальное сочетание характеристик, мобильности и привлекательной цены. Младшая модель в серии GT отличается от старших представителей меньшей мощностью импульса (280 Дж) и скоростью перезарядки (на полной мощности до 3 с), используется новый тип аккумулятора (2000 мАч). При этом полностью сохранились значения длительности импульса (до 1/11000 с), тот же интерфейс управления с ЖК-экраном и так же, как и в старших моделях, встроен приемник радиосинхронизатора (передатчик в комплекте).


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Вспышка студийная Falcon Eyes GT-280 - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 26550 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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