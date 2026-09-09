Кабель выносной сетевой Godox ЕС200 (10) для вспышки AD200
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-26%4 190 руб. 5 670 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 231559
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кабель
Высота, см
11.5
Особенности
Выносной
Ширина, см
7.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х12х9
Вес, г.
500
Описание товара Кабель выносной сетевой Godox ЕС200 (10) для вспышки AD200
Пульт для фотоаппарата Godox — лёгкий и компактный помощник для вашей съёмки. Вес всего 0,2 кг позволяет брать его с собой даже на долгие выезды, а пластиковый корпус делает устройство удобным для повседневного использования. Ширина 7,5 см и высота 11,5 см обеспечивают эргономичность и лёгкость управления. Максимальное расстояние между креплениями 1850 мм открывает простор для различных фото- и видеозадач — легко настраивайте оборудование под любые кадры.
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Бренд
Тип товара
Кабель
Высота, см
11.5
Особенности
Выносной
Ширина, см
7.5
Страна производитель
Китай
Пульт для фотоаппарата Godox — лёгкий и компактный помощник для вашей съёмки. Вес всего 0,2 кг позволяет брать его с собой даже на долгие выезды, а пластиковый корпус делает устройство удобным для повседневного использования. Ширина 7,5 см и высота 11,5 см обеспечивают эргономичность и лёгкость управления. Максимальное расстояние между креплениями 1850 мм открывает простор для различных фото- и видеозадач — легко настраивайте оборудование под любые кадры.
Смотрите также: Видоискатели, Крышки для объективов, Переходные кольца
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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