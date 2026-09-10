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Характеристики
Тип товара
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 890 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 377871
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Fujifilm TTL Камеры с разъемом PC sync, iPhone или Android-устройства, 2 батареи размера АА, настройки запоминаются в течение 2 сек после последней операции и восстанавливаются после перезагрузки, большой ЖК дисплей, отключаемая подсветка
Ширина, см
70
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х11х7
Вес, г.
200
Описание товара Пульт-радиосинхронизатор Godox X2T-F TTL для Fujifilm
Наименование в учётной системе 1С: Пульт-радиосинхронизатор Godox X2T-F TTL для Fujifilm. Пульт-радиосинхронизатор Godox X2T-F TTL совместим с фотоаппаратами системы Fujifilm TTL, работает на частоте 2,4 ГГц. Пульт-радиосинхронизатор может запускать одну или несколько вспышек в пределах 5 групп, 32 каналов и 99 идентификаторных номеров беспроводной сети, избегая при этом помех от других беспроводных систем. Функция сканирования поможет автоматически найти свободную и наиболее подходящую радиочастоту. Управление радиосинхронизатором осуществляется при помощи крупных кнопок, расположенных на корпусе: сверху находятся кнопки для быстрой настройки групп и тестовая кнопка, а на лицевой части — функциональные кнопки, в нижней части корпуса - колесо управления.
Fujifilm TTL Камеры с разъемом PC sync, iPhone или Android-устройства, 2 батареи размера АА, настройки запоминаются в течение 2 сек после последней операции и восстанавливаются после перезагрузки, большой ЖК дисплей, отключаемая подсветка
Ширина, см
70
Страна производитель
Китай
Описание
Наименование в учётной системе 1С: Пульт-радиосинхронизатор Godox X2T-F TTL для Fujifilm. Пульт-радиосинхронизатор Godox X2T-F TTL совместим с фотоаппаратами системы Fujifilm TTL, работает на частоте 2,4 ГГц. Пульт-радиосинхронизатор может запускать одну или несколько вспышек в пределах 5 групп, 32 каналов и 99 идентификаторных номеров беспроводной сети, избегая при этом помех от других беспроводных систем. Функция сканирования поможет автоматически найти свободную и наиболее подходящую радиочастоту. Управление радиосинхронизатором осуществляется при помощи крупных кнопок, расположенных на корпусе: сверху находятся кнопки для быстрой настройки групп и тестовая кнопка, а на лицевой части — функциональные кнопки, в нижней части корпуса - колесо управления.
Пульт-радиосинхронизатор Godox X2T-F TTL для Fujifilm - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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