Top.Mail.Ru
Пульт-радиосинхронизатор Godox XproIIL для Leica купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Пульт-радиосинхронизатор Godox XproIIL для Leica

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пульты для фотоаппаратов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 615046
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Godox
Тип товара
Пульты для фотоаппаратов
Высота, см
4.9
Особенности
управление моделирующей лампой с помощью синхронизатора, управление звуковой индикацией при срабатывании вспышки, приемник может управлять срабатыванием камеры через 2.5-мм гнездо синхронизации, регулировка значения ZOOM передатчиком автоматически или вручную от 24 до 200, преобразование значения мощности режима TTL в значение мощности для режима M, обновление через порт USB Type-C, настройки сохраняются через 2 секунды после последней операции и восстанавливаются после перезапуска, большой жк-д
Ширина, см
6.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х6
Вес, г.
200

Описание товара Пульт-радиосинхронизатор Godox XproIIL для Leica

Благодаря поддержке режимов TTL и HSS вы можете использовать вспышку на выдержках до 1/8000с. XproIIL поможет обеспечить равномерную экспозицию всего снимка, чтобы вы получили наилучший результат. Более того, отображаемые в реальном времени настройки удаленной вспышки на очень крупном ЖК-экране позволяют добиться профессионального результата, и ваш снимок будет иметь идеальную экспозицию. Возможность настройки канала CH и идентификатора ID позволяет дистанционно управлять параметрами и запускать именно ту вспышку, которую необходимо. Вспышка может быть запущена, если и вспышка и триггер вспышки настроены на один и тот же канал и идентификатор. Различные каналы и идентификаторы позволяют эффективно избежать помех сигнала. Если в работе используется несколько вспышек, и вы ищете наиболее помехоустойчивый канал и ID, то подходящий канал будет быстро найден функцией сканирования, что повысит эффективность вашей работы.

Отзывы о товаре Пульт-радиосинхронизатор Godox XproIIL для Leica




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Godox
Тип товара
Пульты для фотоаппаратов
Высота, см
4.9
Особенности
управление моделирующей лампой с помощью синхронизатора, управление звуковой индикацией при срабатывании вспышки, приемник может управлять срабатыванием камеры через 2.5-мм гнездо синхронизации, регулировка значения ZOOM передатчиком автоматически или вручную от 24 до 200, преобразование значения мощности режима TTL в значение мощности для режима M, обновление через порт USB Type-C, настройки сохраняются через 2 секунды после последней операции и восстанавливаются после перезапуска, большой жк-д
Ширина, см
6.2
Страна производитель
Китай
Описание
Благодаря поддержке режимов TTL и HSS вы можете использовать вспышку на выдержках до 1/8000с. XproIIL поможет обеспечить равномерную экспозицию всего снимка, чтобы вы получили наилучший результат. Более того, отображаемые в реальном времени настройки удаленной вспышки на очень крупном ЖК-экране позволяют добиться профессионального результата, и ваш снимок будет иметь идеальную экспозицию. Возможность настройки канала CH и идентификатора ID позволяет дистанционно управлять параметрами и запускать именно ту вспышку, которую необходимо. Вспышка может быть запущена, если и вспышка и триггер вспышки настроены на один и тот же канал и идентификатор. Различные каналы и идентификаторы позволяют эффективно избежать помех сигнала. Если в работе используется несколько вспышек, и вы ищете наиболее помехоустойчивый канал и ID, то подходящий канал будет быстро найден функцией сканирования, что повысит эффективность вашей работы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пульт-радиосинхронизатор Godox XproIIL для Leica - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...