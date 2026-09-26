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Характеристики
Тип товара
Пульты для фотоаппаратов
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 590 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 615046
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управление моделирующей лампой с помощью синхронизатора, управление звуковой индикацией при срабатывании вспышки, приемник может управлять срабатыванием камеры через 2.5-мм гнездо синхронизации, регулировка значения ZOOM передатчиком автоматически или вручную от 24 до 200, преобразование значения мощности режима TTL в значение мощности для режима M, обновление через порт USB Type-C, настройки сохраняются через 2 секунды после последней операции и восстанавливаются после перезапуска, большой жк-д
Ширина, см
6.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х6
Вес, г.
200
Описание товара Пульт-радиосинхронизатор Godox XproIIL для Leica
Благодаря поддержке режимов TTL и HSS вы можете использовать вспышку на выдержках до 1/8000с. XproIIL поможет обеспечить равномерную экспозицию всего снимка, чтобы вы получили наилучший результат. Более того, отображаемые в реальном времени настройки удаленной вспышки на очень крупном ЖК-экране позволяют добиться профессионального результата, и ваш снимок будет иметь идеальную экспозицию. Возможность настройки канала CH и идентификатора ID позволяет дистанционно управлять параметрами и запускать именно ту вспышку, которую необходимо. Вспышка может быть запущена, если и вспышка и триггер вспышки настроены на один и тот же канал и идентификатор. Различные каналы и идентификаторы позволяют эффективно избежать помех сигнала. Если в работе используется несколько вспышек, и вы ищете наиболее помехоустойчивый канал и ID, то подходящий канал будет быстро найден функцией сканирования, что повысит эффективность вашей работы.
управление моделирующей лампой с помощью синхронизатора, управление звуковой индикацией при срабатывании вспышки, приемник может управлять срабатыванием камеры через 2.5-мм гнездо синхронизации, регулировка значения ZOOM передатчиком автоматически или вручную от 24 до 200, преобразование значения мощности режима TTL в значение мощности для режима M, обновление через порт USB Type-C, настройки сохраняются через 2 секунды после последней операции и восстанавливаются после перезапуска, большой жк-д
Ширина, см
6.2
Страна производитель
Китай
Описание
Благодаря поддержке режимов TTL и HSS вы можете использовать вспышку на выдержках до 1/8000с. XproIIL поможет обеспечить равномерную экспозицию всего снимка, чтобы вы получили наилучший результат. Более того, отображаемые в реальном времени настройки удаленной вспышки на очень крупном ЖК-экране позволяют добиться профессионального результата, и ваш снимок будет иметь идеальную экспозицию. Возможность настройки канала CH и идентификатора ID позволяет дистанционно управлять параметрами и запускать именно ту вспышку, которую необходимо. Вспышка может быть запущена, если и вспышка и триггер вспышки настроены на один и тот же канал и идентификатор. Различные каналы и идентификаторы позволяют эффективно избежать помех сигнала. Если в работе используется несколько вспышек, и вы ищете наиболее помехоустойчивый канал и ID, то подходящий канал будет быстро найден функцией сканирования, что повысит эффективность вашей работы.
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