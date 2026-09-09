Пульт-радиосинхронизатор Falcon Eyes TERC-3.0 LCD для Nikon
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Характеристики
Тип товара
Пульт-радиосинхронизатор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 060 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 231223
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пульт-радиосинхронизатор
Высота, см
6
Особенности
ЖК-экран с подсветкой
Ширина, см
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х9х6
Вес, г.
200
Описание товара Пульт-радиосинхронизатор Falcon Eyes TERC-3.0 LCD для Nikon
Предусмотрены ступени регулирования мощности пилотного света, функция компенсации экспозиции вспышки. На радиосинхронизаторе можно включить вспомогательный луч автофокусировки.
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Бренд
Тип товара
Пульт-радиосинхронизатор
Высота, см
6
Особенности
ЖК-экран с подсветкой
Ширина, см
2
Страна производитель
Китай
Предусмотрены ступени регулирования мощности пилотного света, функция компенсации экспозиции вспышки. На радиосинхронизаторе можно включить вспомогательный луч автофокусировки.
Смотрите также: Видоискатели, Крышки для объективов, Переходные кольца
Смотрите также: Видоискатели, Крышки для объективов, Переходные кольца
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