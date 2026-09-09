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Лупа Levenhuk Zeno Gem M7 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Лупа Levenhuk Zeno Gem M7

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Лупа Levenhuk Zeno Gem M7 - фото 1
Лупа Levenhuk Zeno Gem M7 - фото 2
Лупа Levenhuk Zeno Gem M7 - фото 3
Лупа Levenhuk Zeno Gem M7 - фото 4
Лупа Levenhuk Zeno Gem M7 - фото 5
Лупа Levenhuk Zeno Gem M7 - фото 6
Лупа Levenhuk Zeno Gem M7 - фото 7
Лупа Levenhuk Zeno Gem M7 - фото 8
Лупа Levenhuk Zeno Gem M7 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лупы
Назначение
часовая, ювелирная
Диаметр линзы, мм
25
Увеличение, крат
45
  • Лупа Levenhuk Zeno Gem M7 - фото 1
  • Лупа Levenhuk Zeno Gem M7 - фото 2
  • Лупа Levenhuk Zeno Gem M7 - фото 3
  • Лупа Levenhuk Zeno Gem M7 - фото 4
  • Лупа Levenhuk Zeno Gem M7 - фото 5
  • Лупа Levenhuk Zeno Gem M7 - фото 6
  • Лупа Levenhuk Zeno Gem M7 - фото 7
  • Лупа Levenhuk Zeno Gem M7 - фото 8
  • Лупа Levenhuk Zeno Gem M7 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 228844
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Лупы
Конструкция
складная
Корпус
пластик
Материал оптики
полимерное оптическое стекло
Назначение
часовая, ювелирная
Диаметр линзы, мм
25
Увеличение, крат
45
Дополнительно
подсветка - 1 светодиод, 1 ультрафиолетовая лампочка
Габариты
50x80x25 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х5х3
Вес, г.
300

Описание товара Лупа Levenhuk Zeno Gem M7

Отличительная особенность складной лупы Levenhuk Zeno Gem M7 – встроенная ультрафиолетовая подсветка, с помощью которой можно проверять подлинность купюр. Эта лупа пригодится тем, кто работает с деньгами и ищет многофункциональный увеличительный прибор для решения широкого круга задач. Лупа имеет 45-кратную линзу и отлично подходит для выявления повреждений на тканях, изучении предметов искусства, чтения мелких текстов. Для работы в условиях плохой освещенности полезна светодиодная подсветка. Она, как и ультрафиолетовая лампочка, расположена в основании линзы и ярко освещает всю рабочую область. Корпус и линза сделаны из пластика и не боятся случайных повреждений. Благодаря этому лупу можно брать с собой в поездки, на встречи с клиентами и за город.

Отзывы о товаре Лупа Levenhuk Zeno Gem M7




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Лупы
Конструкция
складная
Корпус
пластик
Материал оптики
полимерное оптическое стекло
Назначение
часовая, ювелирная
Диаметр линзы, мм
25
Увеличение, крат
45
Дополнительно
подсветка - 1 светодиод, 1 ультрафиолетовая лампочка
Габариты
50x80x25 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Отличительная особенность складной лупы Levenhuk Zeno Gem M7 – встроенная ультрафиолетовая подсветка, с помощью которой можно проверять подлинность купюр. Эта лупа пригодится тем, кто работает с деньгами и ищет многофункциональный увеличительный прибор для решения широкого круга задач. Лупа имеет 45-кратную линзу и отлично подходит для выявления повреждений на тканях, изучении предметов искусства, чтения мелких текстов. Для работы в условиях плохой освещенности полезна светодиодная подсветка. Она, как и ультрафиолетовая лампочка, расположена в основании линзы и ярко освещает всю рабочую область. Корпус и линза сделаны из пластика и не боятся случайных повреждений. Благодаря этому лупу можно брать с собой в поездки, на встречи с клиентами и за город.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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