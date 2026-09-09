Лупа Levenhuk Zeno Gem M7

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Характеристики
Тип товара
Лупы
Назначение
часовая, ювелирная
Диаметр линзы, мм
25
Увеличение, крат
45
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 190 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 228844
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Отличительная особенность складной лупы Levenhuk Zeno Gem M7 – встроенная ультрафиолетовая подсветка, с помощью которой можно проверять подлинность купюр. Эта лупа пригодится тем, кто работает с деньгами и ищет многофункциональный увеличительный прибор для решения широкого круга задач. Лупа имеет 45-кратную линзу и отлично подходит для выявления повреждений на тканях, изучении предметов искусства, чтения мелких текстов. Для работы в условиях плохой освещенности полезна светодиодная подсветка. Она, как и ультрафиолетовая лампочка, расположена в основании линзы и ярко освещает всю рабочую область. Корпус и линза сделаны из пластика и не боятся случайных повреждений. Благодаря этому лупу можно брать с собой в поездки, на встречи с клиентами и за город.
Отличительная особенность складной лупы Levenhuk Zeno Gem M7 – встроенная ультрафиолетовая подсветка, с помощью которой можно проверять подлинность купюр. Эта лупа пригодится тем, кто работает с деньгами и ищет многофункциональный увеличительный прибор для решения широкого круга задач. Лупа имеет 45-кратную линзу и отлично подходит для выявления повреждений на тканях, изучении предметов искусства, чтения мелких текстов. Для работы в условиях плохой освещенности полезна светодиодная подсветка. Она, как и ультрафиолетовая лампочка, расположена в основании линзы и ярко освещает всю рабочую область. Корпус и линза сделаны из пластика и не боятся случайных повреждений. Благодаря этому лупу можно брать с собой в поездки, на встречи с клиентами и за город.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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