Лупа-очки Veber 9892G (10х, 15х, 20х, 25х)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Лупа-очки Veber 9892G (10х, 15х, 20х, 25х)
Лупа-очки Veber 9892G используется при ремонте электроники, часовых механизмов, пригодится она также ювелирам, миниатюристам и т. п. Сменные объективы разной кратности дают возможность работать с разной степенью детализации объектов. Следует помнить что чем больше увеличение объектива, тем меньше угол поля зрения и тем ближе объект должен находиться к наблюдателю. Например, рабочее расстояние с объективами 25 крат составляет около 10 мм, а с объективами 10х — около 40 мм. Дужки и оправа очков изготовлены из пластика, имеют анатомическую форму и противоскользящие резиновые вставки. Дужки съёмные — их можно заменить на комплектный регулируемый эластичный налобный ремень. Пластиковые блоки с линзами через поворотный шарнир крепятся к оправе очков. Откидывание блоков — независимое, можно раздельно откинуть как левый/правый так и оба блока одновременно. Регулировка межзрачкового расстояния осуществляется за счёт сдвига левого/правого блока вдоль оси шарнира. Оба блока имеют независимую друг от друга светодиодную подсветку, включение которой осуществляется за счёт поворотных колёсиков на каждом блоке. Они также служат крышками батарейных отсеков под которыми находятся по 6 батареек LR1130 (по три на каждый блок). Направление светодиодов регулируемое, чтобы иметь возможность осуществлять подсветку рассматриваемых объектов на различных удалениях от наблюдателя. Оправа линз изготовлена из лёгкого и прочного пластика. Крепление оправы к блоку — байонетное. Смена линзы производится быстро, фиксация надёжная. Дополнительные линзы хранятся в двух комплектных прочных контейнерах. Асферические линзы изготовлены из оптического пластика и почти не дают искажений и окрашивания по краю поля зрения.
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