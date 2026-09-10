Лупа-пресс для бумаги Veber 7161, 3x, 50 мм (21609)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лупы
Диаметр линзы, мм
50
Увеличение, крат
3х
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 260 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 391676
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Лупы
Корпус
металл
Материал оптики
стекло
Диаметр линзы, мм
50
Увеличение, крат
3х
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х9х8
Вес, г.
200
Описание товара Лупа-пресс для бумаги Veber 7161, 3x, 50 мм (21609)
Лупа-пресс для бумаги, при размерах всего 30 мм в высоту и 50 мм в диаметре, имеет трехкратное увеличение. Сама линза заключена в металлическую оправу, обеспечивающую зазор между поверхностью лупы и листом, что обеспечивает гладкое и безопасное скольжение по любой поверхности.
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Бренд
Тип товара
Лупы
Корпус
металл
Материал оптики
стекло
Диаметр линзы, мм
50
Увеличение, крат
3х
Страна производитель
Китай
Лупа-пресс для бумаги, при размерах всего 30 мм в высоту и 50 мм в диаметре, имеет трехкратное увеличение. Сама линза заключена в металлическую оправу, обеспечивающую зазор между поверхностью лупы и листом, что обеспечивает гладкое и безопасное скольжение по любой поверхности.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
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