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Лупа-пресс для бумаги Veber 7161, 3x, 50 мм (21609) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Лупа-пресс для бумаги Veber 7161, 3x, 50 мм (21609)

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Лупа-пресс для бумаги Veber 7161, 3x, 50 мм (21609) - фото 1
Лупа-пресс для бумаги Veber 7161, 3x, 50 мм (21609) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лупы
Диаметр линзы, мм
50
Увеличение, крат
  • Лупа-пресс для бумаги Veber 7161, 3x, 50 мм (21609) - фото 1
  • Лупа-пресс для бумаги Veber 7161, 3x, 50 мм (21609) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 391676
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Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Лупы
Корпус
металл
Материал оптики
стекло
Диаметр линзы, мм
50
Увеличение, крат
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х9х8
Вес, г.
200

Описание товара Лупа-пресс для бумаги Veber 7161, 3x, 50 мм (21609)

Лупа-пресс для бумаги, при размерах всего 30 мм в высоту и 50 мм в диаметре, имеет трехкратное увеличение. Сама линза заключена в металлическую оправу, обеспечивающую зазор между поверхностью лупы и листом, что обеспечивает гладкое и безопасное скольжение по любой поверхности.

Отзывы о товаре Лупа-пресс для бумаги Veber 7161, 3x, 50 мм (21609)




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Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Лупы
Корпус
металл
Материал оптики
стекло
Диаметр линзы, мм
50
Увеличение, крат
Страна производитель
Китай
Описание
Лупа-пресс для бумаги, при размерах всего 30 мм в высоту и 50 мм в диаметре, имеет трехкратное увеличение. Сама линза заключена в металлическую оправу, обеспечивающую зазор между поверхностью лупы и листом, что обеспечивает гладкое и безопасное скольжение по любой поверхности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лупа-пресс для бумаги Veber 7161, 3x, 50 мм (21609) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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