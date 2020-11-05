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Цифровой фотоаппарат FujiFilm GFX 50R Body

Артикул: 226989
  • Цифровой фотоаппарат FujiFilm GFX 50R Body - фото 1
  • Цифровой фотоаппарат FujiFilm GFX 50R Body - фото 2
  • Цифровой фотоаппарат FujiFilm GFX 50R Body - фото 3
  • Цифровой фотоаппарат FujiFilm GFX 50R Body - фото 4
  • Цифровой фотоаппарат FujiFilm GFX 50R Body - фото 5
Цифровой фотоаппарат FujiFilm GFX 50R Body - фото 1
Цифровой фотоаппарат FujiFilm GFX 50R Body - фото 2
Цифровой фотоаппарат FujiFilm GFX 50R Body - фото 3
Цифровой фотоаппарат FujiFilm GFX 50R Body - фото 4
Цифровой фотоаппарат FujiFilm GFX 50R Body - фото 5
288 850 руб. 
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+ 165 КэтКоинов
Артикул: 226989
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендFujifilm
Тип товараЦифровой фотоаппарат со сменной оптикой
Физический размер матрицы43.8x32.9 мм
Bluetoothесть
КомплектацияЦифровой фотоаппарат FujiFilm GFX 50R, Зарядное устройство (BC-T125), Литий-ионный аккумулятор (NP-T125), Переходник, Защитная крышка для байонета, Зажим для ремня, Наплечный ремень, Фиксатор кабеля, Крышка разъема «горячий башмак», Крышка разъема синхронизации, Руководство пользователя
Светочувствительность100-3200 ISO
Габариты (ШхВхГ)160.7x96.5x66.4 мм
БайонетFujifilm G Mount
Объектив в комплектенет
Крепление внешней вспышкибашмак
ИнтерфейсыBluetooth, HDMI, USB, Wi-Fi, разъем для пульта ДУ, микрофонный вход, выход на наушники
GPSнет
Тип карт памятиSDHC, SDXC
Wi-Fiесть
Формат аккумуляторасвой собственный
Цветчерный
Запись видеоесть
Максимальное разрешение видеосъемки8256x6192
Размер дисплея, дюйм3,2
Вес, кг0,775
Сверхвысокое качество изображений достигается благодаря матрице среднего формата с разрешением 51,4 миллиона пикселей, а также высокоскоростному процессору обработки изображений X-Processor Pro. В модели GFX 50R используется матрица, примерно в 1,7 раза превышающая по размерам полнокадровую матрицу 35 мм. Такая матрица позволяет получать снимки более высокого качества, а также гарантирует превосходную чувствительность и широкий диапазон воспроизведения тонов для создания потрясающих изображений.


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Самовывоз невозможен
Цифровой фотоаппарат FujiFilm GFX 50R Body - стоимость товара 288850 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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