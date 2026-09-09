Адаптер для бинокля Levenhuk TA10
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Характеристики
Описание товара Адаптер для бинокля Levenhuk TA10
Адаптер Levenhuk TA10 – аксессуар для биноклей, который позволяет устанавливать их на стандартные штативы с резьбовым креплением 1/4 дюйма. Адаптер сделан из металла и выдерживает нагрузку до 5 кг. В его верхней части расположено резьбовое крепление 1/4 дюйма, в основании – гнездо под резьбу 1/4 дюйма. Адаптер незаменим в ситуациях, когда планируются длительные стационарные наблюдения или наблюдения на высокой кратности. Как известно, наблюдать с рук на увеличении свыше 12 крат сложно – изображение в бинокле постоянно колеблется. А адаптер позволяет надежно закрепить оптический прибор на штативе и добиться ровной и стабильной картинки. Обратите внимание: этот адаптер можно использовать только с биноклями, у которых есть стандартное резьбовое гнездо 1/4 дюйма.
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