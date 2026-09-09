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Адаптер для бинокля Levenhuk TA10 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Адаптер для бинокля Levenhuk TA10

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Адаптер для бинокля Levenhuk TA10 - фото 1
Адаптер для бинокля Levenhuk TA10 - фото 2
Адаптер для бинокля Levenhuk TA10 - фото 3
Адаптер для бинокля Levenhuk TA10 - фото 4
Адаптер для бинокля Levenhuk TA10 - фото 5
Адаптер для бинокля Levenhuk TA10 - фото 6
Адаптер для бинокля Levenhuk TA10 - фото 7
Адаптер для бинокля Levenhuk TA10 - фото 8
Адаптер для бинокля Levenhuk TA10 - фото 9
Адаптер для бинокля Levenhuk TA10 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Адаптер
  • Адаптер для бинокля Levenhuk TA10 - фото 1
  • Адаптер для бинокля Levenhuk TA10 - фото 2
  • Адаптер для бинокля Levenhuk TA10 - фото 3
  • Адаптер для бинокля Levenhuk TA10 - фото 4
  • Адаптер для бинокля Levenhuk TA10 - фото 5
  • Адаптер для бинокля Levenhuk TA10 - фото 6
  • Адаптер для бинокля Levenhuk TA10 - фото 7
  • Адаптер для бинокля Levenhuk TA10 - фото 8
  • Адаптер для бинокля Levenhuk TA10 - фото 9
  • Адаптер для бинокля Levenhuk TA10 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 221508
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Адаптер
Размеры в упаковке, см
12х6х5
Вес, г.
90

Описание товара Адаптер для бинокля Levenhuk TA10

Адаптер Levenhuk TA10 – аксессуар для биноклей, который позволяет устанавливать их на стандартные штативы с резьбовым креплением 1/4 дюйма. Адаптер сделан из металла и выдерживает нагрузку до 5 кг. В его верхней части расположено резьбовое крепление 1/4 дюйма, в основании – гнездо под резьбу 1/4 дюйма. Адаптер незаменим в ситуациях, когда планируются длительные стационарные наблюдения или наблюдения на высокой кратности. Как известно, наблюдать с рук на увеличении свыше 12 крат сложно – изображение в бинокле постоянно колеблется. А адаптер позволяет надежно закрепить оптический прибор на штативе и добиться ровной и стабильной картинки. Обратите внимание: этот адаптер можно использовать только с биноклями, у которых есть стандартное резьбовое гнездо 1/4 дюйма.

Отзывы о товаре Адаптер для бинокля Levenhuk TA10




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Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Адаптер
Описание
Адаптер Levenhuk TA10 – аксессуар для биноклей, который позволяет устанавливать их на стандартные штативы с резьбовым креплением 1/4 дюйма. Адаптер сделан из металла и выдерживает нагрузку до 5 кг. В его верхней части расположено резьбовое крепление 1/4 дюйма, в основании – гнездо под резьбу 1/4 дюйма. Адаптер незаменим в ситуациях, когда планируются длительные стационарные наблюдения или наблюдения на высокой кратности. Как известно, наблюдать с рук на увеличении свыше 12 крат сложно – изображение в бинокле постоянно колеблется. А адаптер позволяет надежно закрепить оптический прибор на штативе и добиться ровной и стабильной картинки. Обратите внимание: этот адаптер можно использовать только с биноклями, у которых есть стандартное резьбовое гнездо 1/4 дюйма.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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