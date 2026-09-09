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Микроскоп Levenhuk 320 BASE, монокулярный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Микроскоп Levenhuk 320 BASE, монокулярный

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Микроскоп Levenhuk 320 BASE, монокулярный - фото 1
Микроскоп Levenhuk 320 BASE, монокулярный - фото 2
Микроскоп Levenhuk 320 BASE, монокулярный - фото 3
Микроскоп Levenhuk 320 BASE, монокулярный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроскопы
  • Микроскоп Levenhuk 320 BASE, монокулярный - фото 1
  • Микроскоп Levenhuk 320 BASE, монокулярный - фото 2
  • Микроскоп Levenhuk 320 BASE, монокулярный - фото 3
  • Микроскоп Levenhuk 320 BASE, монокулярный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 221236
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Микроскопы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х25х22
Вес, кг.
3.32

Описание товара Микроскоп Levenhuk 320 BASE, монокулярный

Лабораторный микроскоп, с помощью которого можно проводить микроисследования в самых разных сферах. Может успешно применяться для общеклинических, морфологических и патологоанатомических наблюдений, при изучении биохимических образцов. Микроскоп Levenhuk 320 BASE – отличный выбор для научно-образовательного учреждения, оздоровительной клиники или лаборатории.

Отзывы о товаре Микроскоп Levenhuk 320 BASE, монокулярный




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Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Микроскопы
Страна производитель
Китай
Описание
Лабораторный микроскоп, с помощью которого можно проводить микроисследования в самых разных сферах. Может успешно применяться для общеклинических, морфологических и патологоанатомических наблюдений, при изучении биохимических образцов. Микроскоп Levenhuk 320 BASE – отличный выбор для научно-образовательного учреждения, оздоровительной клиники или лаборатории.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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