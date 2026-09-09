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Микроскоп цифровой Levenhuk DTX 500 LCD купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Микроскоп цифровой Levenhuk DTX 500 LCD

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Микроскоп цифровой Levenhuk DTX 500 LCD - фото 1
Микроскоп цифровой Levenhuk DTX 500 LCD - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроскопы
  • Микроскоп цифровой Levenhuk DTX 500 LCD - фото 1
  • Микроскоп цифровой Levenhuk DTX 500 LCD - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
36 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 189381
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Микроскопы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х20х14
Вес, г.
10

Описание товара Микроскоп цифровой Levenhuk DTX 500 LCD

Микроскоп со встроенным ЖК-дисплеем позволяет изучать микропрепараты. Предметный столик имеет измерительную шкалу. Подключение к компьютеру через порт USB 2.0. AV-выход для подключения к телевизору или проектору. 8 белых светодиодов с плавной регулировкой яркости. Измерение расстояния, площади, углов и радиусов наблюдаемых объектов.

Отзывы о товаре Микроскоп цифровой Levenhuk DTX 500 LCD




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Микроскопы
Страна производитель
Китай
Описание
Микроскоп со встроенным ЖК-дисплеем позволяет изучать микропрепараты. Предметный столик имеет измерительную шкалу. Подключение к компьютеру через порт USB 2.0. AV-выход для подключения к телевизору или проектору. 8 белых светодиодов с плавной регулировкой яркости. Измерение расстояния, площади, углов и радиусов наблюдаемых объектов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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