Описание товара Микроскоп цифровой Discovery Artisan 512

Discovery Artisan 512 – это цифровой микроскоп с ЖК-экраном и 5-мегапиксельной камерой. Он позволяет не только визуально изучать образцы, но также делать фотографии, записывать видео, проводить измерения объектов и обработку кадров. Его возможности помогут в работе с металлами, ювелирными изделиями, электронными платами, небольшими деталями и механизмами, минералами, биологическими образцами и многими другими непрозрачными объектами. Прибор дает оптическое увеличение в диапазоне от 10 до 300 крат, также можно использовать цифровой зум, чтобы повысить кратность до 1200х. Изображение с объектива сразу же отображается на встроенном цветном 5-дюймовом экране. Изучать образцы, глядя на экран, гораздо удобнее, чем через окуляр, так как это меньше нагружает зрение – длительная работа становится более удобной. Более того, микроскоп можно подключить к компьютеру или телевизору для вывода картинки на внешний экран. В этом случае микроскоп позволит даже проводить презентации и групповые исследования. Обратите внимание: чтобы получить доступ к цифровым функциям (фотографированию, видеозаписи и измерению объектов), необходимо установить на компьютер специальную программу с прилагаемого диска. Микроскоп ведет запись на карту памяти, которая не включена в комплектацию. Можно использовать карты microSD до 32 ГБ. Микроскоп позволяет работать с образцами даже находясь в слабо освещенных помещениях, так как он оборудован встроенной светодиодной подсветкой. Светодиоды расположены рядом с объективом, т. е. исследования ведутся в отраженном свете. Микроскоп дополнен поляризационным фильтром для защиты от бликов и паразитных отражений при изучении блестящих объектов. Микроскоп может работать как от сети переменного тока, так и от встроенного аккумулятора. Время работы на одном заряде – около 3 часов. Основные особенности: - Оптическое увеличение от 10 до 300 крат, цифровой зум до 1200 крат, - Цифровая камера 5 Мпикс, вывод картинки на встроенный ЖК-экран, - Возможность записи фото и видео, функция измерения объектов, - Совместимость с внешними устройствами (компьютером, телевизором), - Верхняя светодиодная подсветка с регулировкой яркости, - Встроенный поляризационный фильтр для защиты от бликов, - Питание от сети или встроенного аккумулятора. Комплектация: микроскоп, адаптер (100–240 В, 50/60 Гц), USB-кабель, AV-кабель, шкала калибровки, компакт-диск с программным обеспечением, инструкция по эксплуатации и гарантийный талон. Рекомендации по работе с ПО: для корректной работы запустите установленную программу только тогда, когда микроскоп подключен к компьютеру и приведен в рабочее состояние. Внимание! Помните, что напряжение сети в России и большинстве европейских стран составляет 220–240 В. Если вы хотите использовать устройство в стране с другим стандартом сетевого напряжения, необходимо включать его в розетку только через соответствующий конвертер (преобразователь напряжения). Микроскоп Discovery Artisan 512 несовместим с внешними цифровыми камерами.