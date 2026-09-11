Описание товара Микроскоп цифровой Discovery Artisan 1024

Микроскоп Discovery Artisan 1024 – это удобный цифровой инструмент для работы нумизмата, геолога, сотрудника ремонтной мастерской, ювелира, часового мастера и многих других специалистов. Он дает оптическое (10–300х) и цифровое (10–1200х) увеличение, имеет подсветку и поляризационный фильтр, идеально подходит для работы с металлами, минералами, электросхемами, непрозрачными биологическими образцами. Позволяет делать фото, записывать видео и измерять объекты. Прибор может работать может как от сети, так и от аккумулятора, что делает его отличным мобильным вариантом для выездной работы. За формирование картинки отвечает встроенная цифровая камера 5 Мпикс. Она выводит изображение на встроенный ЖК-экран с диагональю 4 дюйма. Удобно, что экран можно поворачивать. Картинка цветная, четкая, хорошо детализированная. При необходимости микроскоп можно подключить к компьютеру или телевизору, чтобы наблюдать изображение на внешнем экране. Эта функция особенно полезна при проведении презентаций или групповых исследованиях. Для записи фото и видео требуется карта памяти, которая приобретается отдельно. Поддерживаются карты microSD объемом до 32 ГБ. Функция измерения объектов становится доступной после установки на компьютер программы с прилагаемого диска. Для работы при слабой освещенности прибор дополнен светодиодной подсветкой с регулировкой яркости. Светодиоды расположены вокруг объектива, создают равномерный и яркий свет. Для защиты от паразитных отражений и бликов микроскоп снабжен поляризационным фильтром, который упрощает работу с блестящими объектами. В комплектацию включены чехол для переноски и хранения, а также небольшой штатив. Основные особенности: - Оптическое (10–300х) и цифровое (10–1200х) увеличение, - Поворотный цветной ЖК-экран с диагональю 4 дюйма, - Возможность вывода картинки на внешний экран (телевизор, монитор компьютера), - Регулируемая светодиодная подсветка, поляризационный фильтр, - Цифровая камера 5 Мпикс с возможностью записи фото и видео, - Программа для обработки изображений и измерения объектов, - Питание от сети переменного тока или аккумулятора. Комплектация: микроскоп, адаптер (100–240 В, 50/60 Гц), литий-ионный аккумулятор, USB-кабель, AV-кабель, штатив, чехол, компакт-диск с программным обеспечением, инструкция по эксплуатации и гарантийный талон. Рекомендации по работе с ПО: для корректной работы запустите установленную программу только тогда, когда микроскоп подключен к компьютеру и приведен в рабочее состояние. Внимание! Помните, что напряжение сети в России и большинстве европейских стран составляет 220–240 В. Если вы хотите использовать устройство в стране с другим стандартом сетевого напряжения, необходимо включать его в розетку только через соответствующий конвертер (преобразователь напряжения). Микроскоп Discovery Artisan 1024 несовместим с внешними цифровыми камерами.