Телескоп с автонаведением Levenhuk SkyMatic 127 GT MAK
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Характеристики
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
зеркально-линзовый
Установка
напольная
Тип управления телескопом
ручной
Монтировка
азимутальная
Диаметр объектива
127
Максимальное увеличение (X)
250x
Оптическая схема
Мактусова-Кассегрена
Фокусное расстояние объектива
1500
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
110 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 221048
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
зеркально-линзовый
Установка
напольная
Тип управления телескопом
ручной
Материал штатива
сталь
Монтировка
азимутальная
Диаметр объектива
127
Максимальное увеличение (X)
250x
Оптическая схема
Мактусова-Кассегрена
Фокусное расстояние объектива
1500
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
88х44х26
Вес, кг.
12
Описание товара Телескоп с автонаведением Levenhuk SkyMatic 127 GT MAK
Levenhuk SkyMatic 127 GT MAK – это мощный, но при этом компактный телескоп системы Максутова-Кассегрена, дающий изображение высокого качества и особенно подходящий для наблюдений деталей на дисках планет, лунной поверхности, двойных звезд и компактных туманностей. Возможность использования различных окуляров и сравнительно большая апертура позволят наблюдать туманности и звездные скопления, а оснащенная приводами обеих осей монтировка откроет массу возможностей по фото- и видеосъемке планет и Луны.
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Бренд
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
зеркально-линзовый
Установка
напольная
Тип управления телескопом
ручной
Материал штатива
сталь
Монтировка
азимутальная
Диаметр объектива
127
Максимальное увеличение (X)
250x
Оптическая схема
Мактусова-Кассегрена
Фокусное расстояние объектива
1500
Страна производитель
Китай
Levenhuk SkyMatic 127 GT MAK – это мощный, но при этом компактный телескоп системы Максутова-Кассегрена, дающий изображение высокого качества и особенно подходящий для наблюдений деталей на дисках планет, лунной поверхности, двойных звезд и компактных туманностей. Возможность использования различных окуляров и сравнительно большая апертура позволят наблюдать туманности и звездные скопления, а оснащенная приводами обеих осей монтировка откроет массу возможностей по фото- и видеосъемке планет и Луны.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Телескоп с автонаведением Levenhuk SkyMatic 127 GT MAK - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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