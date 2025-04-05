Автоакустика ACV MR-652W (морская)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Автоакустика ACV MR-652W (морская)
Автоакустика ACV – это идеальное решение для любого автовладельца, который ценит качественный звук и надежность. Эти автомобильные колонки разработаны с учетом всех современных стандартов, предоставляя вам возможность наслаждаться чистым и мощным звучанием вашей любимой музыки. С номинальной мощностью 60 Вт и максимальной мощностью 120 Вт, эти колонки обеспечивают оптимальный баланс громкости и четкости, позволяя звуку наполнять салон автомобиля без искажений. Чувствительность в 90 дБ гарантирует высокую эффективность и динамическое звучание, делая каждое музыкальное произведение живым и насыщенным. Эта модель оснащена двухполосной системой, что обеспечивает великолепную детализацию звука, передавая как высокие, так и низкие частоты с исключительной точностью. Круглая форма динамиков делает установку простой и универсальной, подходящей для большинства автомобилей. Автоакустика от бренда ACV – это сочетание передовых технологий и отменного качества, что делает её идеальным выбором для тех, кто желает преобразить звуковую картину в своем автомобиле.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Достоинства:
Комментарий:
Пришло в срок, еще не поставил , как поставлю дополню отзыв
Достоинства:
Комментарий:
отличное звучание. рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Красиво смотрятся и играют неплохо
Достоинства:
Нужны были хорошие средние и высокие. Когда поставил, услышал то, что раньше не было слышно. Я не спец в акустике, но по мне, детализация средних неплохая. Вместе с сабом с хорошими низами слушается неплохо. Изначально не ждал глубоких басов, но нет неприятных призвуков, видимо из-за бумажного диффузора у динамиков хорошая добротность. Очень неплохо за эту цену.
Отзывы о товаре Автоакустика ACV MR-652W (морская)
Достоинства:
Комментарий:
Пришло в срок, еще не поставил , как поставлю дополню отзыв
Достоинства:
Комментарий:
отличное звучание. рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Красиво смотрятся и играют неплохо
Достоинства:
Нужны были хорошие средние и высокие. Когда поставил, услышал то, что раньше не было слышно. Я не спец в акустике, но по мне, детализация средних неплохая. Вместе с сабом с хорошими низами слушается неплохо. Изначально не ждал глубоких басов, но нет неприятных призвуков, видимо из-за бумажного диффузора у динамиков хорошая добротность. Очень неплохо за эту цену.