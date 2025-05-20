Выпрямитель Philips BHS375/00 StraightCare Essential
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Прибор для укладки волос
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 770 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 209638
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Прибор для укладки волос
Дисплей
нет
Длина сетевого шнура
1.8
Защита от перегрева
да
Индикация
включения
Количество температурных режимов
2
Количество режимов нагрева
2
Комплектация
нет
Конические щипцы
нет
Максимальная температура нагрева
220
Покрытие насадок
керамическое
Работа от аккумулятора
нет
Складная ручка
да
Страна производства
Китай
Тип щипцов
утюжок
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х9х5
Вес, г.
600
Описание товара Выпрямитель Philips BHS375/00 StraightCare Essential
Благодаря своей функциональности и компактным размерам может использоваться и дома, и в путешествии. Защита от перегрева и термоизолированный наконечник способствуют безопасному использованию модели.
Смотрите также: Фены, Щипцы для завивки волос, Плойки для волос
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Прибор для укладки волос
Дисплей
нет
Длина сетевого шнура
1.8
Защита от перегрева
да
Индикация
включения
Количество температурных режимов
2
Количество режимов нагрева
2
Комплектация
нет
Конические щипцы
нет
Максимальная температура нагрева
220
Покрытие насадок
керамическое
Развернуть
Работа от аккумулятора
нет
Складная ручка
да
Страна производства
Китай
Тип щипцов
утюжок
Страна производитель
Китай
Благодаря своей функциональности и компактным размерам может использоваться и дома, и в путешествии. Защита от перегрева и термоизолированный наконечник способствуют безопасному использованию модели.
Смотрите также: Фены, Щипцы для завивки волос, Плойки для волос
Смотрите также: Фены, Щипцы для завивки волос, Плойки для волос
Достоинства:
Комментарий:
Только купила, надеюсь прослужит долго. Очень удобный, легко укладывать. По мимо выпрямления, очень легко навила волны. Качество ФИЛИПС как всегда на высшем уровне
Достоинства:
Комментарий:
Качественный аппарат, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
вроде супер жена пользуется молчит
Достоинства:
Комментарий:
отличный утюжок,качественный,рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Отлично нагревается, волосы не выдирает
Достоинства:
Комментарий:
Очень классная плойка, быстро нагревается, закручивает моментально и держит хорошо. Не пожалела, что взяла ее
Достоинства:
Комментарий:
Настоящий PHILIPS, выпрямитель для волос любимой очень понравился!
Достоинства:
Комментарий:
Покупала в подарок.Очень быстро нагревается
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие щипцы, со своей функцией справляются. Без лишних наворотов, но всё, что надо-есть.
Достоинства:
Комментарий:
По волосам идет плавно,не цепляет. выпрямитель понравился. Нареканий нет
Достоинства:
Комментарий:
Выпрямитель супер! Дочь довольна.
Достоинства:
Комментарий:
Пришёл товар в срок упаковка так себе, сам товар вроде похож на оригинал все греется все работает
Достоинства:
Комментарий:
Отличный аппарат, длинный шнур. Со своими функциями справляется отлично. До этого был такой же фирмы, прослужил лет 10
Достоинства:
Комментарий:
Хороший утюжок, очень понравился, топ за свои деньги!!! Рекомендую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
Плойка пришла в коробке, всё целое, рабочая. Расцветка, как у моего фена от этого же бренда! Продавец одобрил скидку,спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
Отличный выпрямитель, брал на подарок, понравился!
Выпрямитель Philips BHS375/00 StraightCare Essential - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Выпрямитель Philips BHS375/00 StraightCare Essential
Достоинства:
Комментарий:
Только купила, надеюсь прослужит долго. Очень удобный, легко укладывать. По мимо выпрямления, очень легко навила волны. Качество ФИЛИПС как всегда на высшем уровне
Достоинства:
Комментарий:
Качественный аппарат, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
вроде супер жена пользуется молчит
Достоинства:
Комментарий:
отличный утюжок,качественный,рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Отлично нагревается, волосы не выдирает
Достоинства:
Комментарий:
Очень классная плойка, быстро нагревается, закручивает моментально и держит хорошо. Не пожалела, что взяла ее
Достоинства:
Комментарий:
Настоящий PHILIPS, выпрямитель для волос любимой очень понравился!
Достоинства:
Комментарий:
Покупала в подарок.Очень быстро нагревается
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие щипцы, со своей функцией справляются. Без лишних наворотов, но всё, что надо-есть.
Достоинства:
Комментарий:
По волосам идет плавно,не цепляет. выпрямитель понравился. Нареканий нет
Достоинства:
Комментарий:
Выпрямитель супер! Дочь довольна.
Достоинства:
Комментарий:
Пришёл товар в срок упаковка так себе, сам товар вроде похож на оригинал все греется все работает
Достоинства:
Комментарий:
Отличный аппарат, длинный шнур. Со своими функциями справляется отлично. До этого был такой же фирмы, прослужил лет 10
Достоинства:
Комментарий:
Хороший утюжок, очень понравился, топ за свои деньги!!! Рекомендую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
Плойка пришла в коробке, всё целое, рабочая. Расцветка, как у моего фена от этого же бренда! Продавец одобрил скидку,спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
Отличный выпрямитель, брал на подарок, понравился!