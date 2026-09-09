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Смеситель для раковины Lemark Contest LM5826CW купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для раковины Lemark Contest LM5826CW

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Смеситель для раковины Lemark Contest LM5826CW - фото 1
Смеситель для раковины Lemark Contest LM5826CW - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Длина излива
168.5
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
  • Смеситель для раковины Lemark Contest LM5826CW - фото 1
  • Смеситель для раковины Lemark Contest LM5826CW - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-48%
9 790 руб.  18 920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 204388
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Характеристики

Бренд
Lemark
Тип товара
Смесители для раковины
Высота, см
11
Страна бренда
Чехия
Ширина, см
23
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
168.5
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
каскадная
Особенности
стандарт подводки 1/2 дюйма
Страна производитель
Чехия
Размеры в упаковке, см
27х18х9
Вес, кг.
1.92

Описание товара Смеситель для раковины Lemark Contest LM5826CW

Предназначен для скрытого монтажа в стену. Он идеально подходит тем, кто ценит чистые линии и свободные пространства в стиле минимализм. Его внешняя часть изготовлена из латуни в бело-серебристых тонах. Она прочная, устойчива к коррозии и механическим повреждениям.



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Отзывы о товаре Смеситель для раковины Lemark Contest LM5826CW




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Lemark
Тип товара
Смесители для раковины
Высота, см
11
Страна бренда
Чехия
Ширина, см
23
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Развернуть
Длина излива
168.5
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
каскадная
Особенности
стандарт подводки 1/2 дюйма
Страна производитель
Чехия
Описание
Предназначен для скрытого монтажа в стену. Он идеально подходит тем, кто ценит чистые линии и свободные пространства в стиле минимализм. Его внешняя часть изготовлена из латуни в бело-серебристых тонах. Она прочная, устойчива к коррозии и механическим повреждениям.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные
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