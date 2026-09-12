Rivelato Смеситель для кухни Albano Г-обр.с выдвижной лейкой D-35мм, монтаж: вертикально на раковину, материал: нержавеющая сталь, цвет: черный золото
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
черный
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Длина излива
215
Кол-во монтажных отверстий
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 070 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 681693
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Высота, см
31.2
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
черный
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Аэратор в комплекте
нет
Длина излива
215
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
г-образный
Особенности
выдвижная лейка, г-образная форма излива
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х30х6
Вес, кг.
2.08
Описание товара Rivelato Смеситель для кухни Albano Г-обр.с выдвижной лейкой D-35мм, монтаж: вертикально на раковину, материал: нержавеющая сталь, цвет: черный золото
Смеситель Rivelato Albano для кухни сочетает функциональность и современный дизайн. Модель с Г-образным поворотным изливом оснащена выдвижной лейкой, обеспечивающей удобство при мытье посуды и наполнении высоких ёмкостей. Вертикальный монтаж на раковину экономит пространство, а покрытие «черное золото» придаёт интерьеру элегантный акцент. Изготовлен из нержавеющей стали с долговечным покрытием, устойчивым к коррозии и механическим повреждениям. Идеальное решение для кухонь в современных стилях — от минимализма до лофта. Гарантия 5 лет подтверждает надёжность конструкции и качество материалов
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Бренд
Тип товара
Высота, см
31.2
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
черный
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Аэратор в комплекте
нет
Длина излива
215
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
да
Развернуть
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
г-образный
Особенности
выдвижная лейка, г-образная форма излива
Страна производитель
Китай
Смеситель Rivelato Albano для кухни сочетает функциональность и современный дизайн. Модель с Г-образным поворотным изливом оснащена выдвижной лейкой, обеспечивающей удобство при мытье посуды и наполнении высоких ёмкостей. Вертикальный монтаж на раковину экономит пространство, а покрытие «черное золото» придаёт интерьеру элегантный акцент. Изготовлен из нержавеющей стали с долговечным покрытием, устойчивым к коррозии и механическим повреждениям. Идеальное решение для кухонь в современных стилях — от минимализма до лофта. Гарантия 5 лет подтверждает надёжность конструкции и качество материалов
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, латунные, для накладной раковины, российские, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные
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Rivelato Смеситель для кухни Albano Г-обр.с выдвижной лейкой D-35мм, монтаж: вертикально на раковину, материал: нержавеющая сталь, цвет: черный золото - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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