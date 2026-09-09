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Смеситель встраиваемый с гигиеническим душем Lemark Plus Grace LM1519C купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель встраиваемый с гигиеническим душем Lemark Plus Grace LM1519C

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Смеситель встраиваемый с гигиеническим душем Lemark Plus Grace LM1519C - фото 2
Смеситель встраиваемый с гигиеническим душем Lemark Plus Grace LM1519C - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для биде
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
  • Смеситель встраиваемый с гигиеническим душем Lemark Plus Grace LM1519C - фото 1
  • Смеситель встраиваемый с гигиеническим душем Lemark Plus Grace LM1519C - фото 2
  • Смеситель встраиваемый с гигиеническим душем Lemark Plus Grace LM1519C - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 088 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 204336
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Характеристики

Бренд
Lemark
Тип товара
Смесители для биде
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
держатель, смеситель (латунь), душевой шланг, керамический картридж (25 мм), рукоятка (металл), декоративная тарелка , гигиеническая лейка, заглушка (пластик), ключ, винт (2 шт)
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
да
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Поворотный излив
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
длина шланга 150 см
Страна производитель
Чехия
Размеры в упаковке, см
23х19х17
Вес, кг.
2.13

Описание товара Смеситель встраиваемый с гигиеническим душем Lemark Plus Grace LM1519C

Произведен из латуни с износостойким покрытием, защищающим изделие от повреждений и гарантирующим долгий срок эксплуатации. Комплектуется экокартриджем, который экономно расходует воду. Лейка для биде снабжена удобным нажимным механизмом и функцией защиты от известковых отложений. Смеситель снабжен удобным рычагом, позволяющим плавно регулировать поток и температуру воды.



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Отзывы о товаре Смеситель встраиваемый с гигиеническим душем Lemark Plus Grace LM1519C




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Характеристики
Бренд
Lemark
Тип товара
Смесители для биде
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
держатель, смеситель (латунь), душевой шланг, керамический картридж (25 мм), рукоятка (металл), декоративная тарелка , гигиеническая лейка, заглушка (пластик), ключ, винт (2 шт)
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
да
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Поворотный излив
да
Развернуть
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
длина шланга 150 см
Страна производитель
Чехия
Описание
Произведен из латуни с износостойким покрытием, защищающим изделие от повреждений и гарантирующим долгий срок эксплуатации. Комплектуется экокартриджем, который экономно расходует воду. Лейка для биде снабжена удобным нажимным механизмом и функцией защиты от известковых отложений. Смеситель снабжен удобным рычагом, позволяющим плавно регулировать поток и температуру воды.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные, для ванной без душа
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