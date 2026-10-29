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Электропечь BBK OE3071M-2P черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Электропечь BBK OE3071M-2P черный

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Электропечь BBK OE3071M-2P черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Минипечи
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 880 руб. 
Начислим 111 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 202951
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Электропечь BBK OE3071M-2P черный
6 880 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BBK
Тип товара
Минипечи
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х37х37
Вес, кг.
10

Описание товара Электропечь BBK OE3071M-2P черный

Электрическая печь OE3071M-2P – многофункциональное устройство, с помощью которого можно не только приготовить блюдо в духовке, но и на двух электрических конфорках, расположенных на верхней крышке печи. Конфорки можно использовать совместно или раздельно (при раздельном использовании доступна регулировка мощности каждой конфорки). Для приготовления доступны 6 режимов работы нагревательных элементов, таймер на 120 минут и регулировка температуры духовки от 100 до 250 градусов. Объем внутренней камеры 30 литров позволяет приготовить или разогреть любимое блюдо для всей семьи или большой компании. В комплекте имеется эмалированный противень, удобная ручка для противня, решетка для гриля.

Отзывы о товаре Электропечь BBK OE3071M-2P черный




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Характеристики
Бренд
BBK
Тип товара
Минипечи
Страна производитель
Китай
Описание
Электрическая печь OE3071M-2P – многофункциональное устройство, с помощью которого можно не только приготовить блюдо в духовке, но и на двух электрических конфорках, расположенных на верхней крышке печи. Конфорки можно использовать совместно или раздельно (при раздельном использовании доступна регулировка мощности каждой конфорки). Для приготовления доступны 6 режимов работы нагревательных элементов, таймер на 120 минут и регулировка температуры духовки от 100 до 250 градусов. Объем внутренней камеры 30 литров позволяет приготовить или разогреть любимое блюдо для всей семьи или большой компании. В комплекте имеется эмалированный противень, удобная ручка для противня, решетка для гриля.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Электропечь BBK OE3071M-2P черный - стоимость товара 6880 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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