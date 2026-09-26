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Бензопила Fubag FPS 46 38706 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Бензопила Fubag FPS 46 38706

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Бензопила Fubag FPS 46 38706 - фото 1
Бензопила Fubag FPS 46 38706 - фото 2
Бензопила Fubag FPS 46 38706 - фото 3
Бензопила Fubag FPS 46 38706 - фото 4
Бензопила Fubag FPS 46 38706 - фото 5
Бензопила Fubag FPS 46 38706 - фото 6
Бензопила Fubag FPS 46 38706 - фото 7
Бензопила Fubag FPS 46 38706 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бензопилы
Класс
полупрофессиональная
Тип двигателя
бензиновый
Объём двигателя, см3
46
Мощность двигателя (л.с.)
2.7
Мощность двигателя (кВт)
2
Объём топливного бака, л
0.55
Емкость масляного бака, л
0.26
Шаг цепи, дюйм
0.375
  • Бензопила Fubag FPS 46 38706 - фото 1
  • Бензопила Fubag FPS 46 38706 - фото 2
  • Бензопила Fubag FPS 46 38706 - фото 3
  • Бензопила Fubag FPS 46 38706 - фото 4
  • Бензопила Fubag FPS 46 38706 - фото 5
  • Бензопила Fubag FPS 46 38706 - фото 6
  • Бензопила Fubag FPS 46 38706 - фото 7
  • Бензопила Fubag FPS 46 38706 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-22%
8 870 руб.  11 351 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 201962
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Характеристики

Бренд
Fubag
Тип товара
Бензопилы
Класс
полупрофессиональная
Тип двигателя
бензиновый
Комплектация
моторный блок, шина, цепь, защитный чехол, емкость для топлива, напильник, набор инструмента, зубчатый упор, очки, документация, упаковка
Объём двигателя, см3
46
Мощность двигателя (л.с.)
2.7
Мощность двигателя (кВт)
2
Число тактов двигателя
2
Объём топливного бака, л
0.55
Емкость масляного бака, л
0.26
Шаг цепи, дюйм
0.375
Количество звеньев
57
Шаг цепи, мм
9.525
Уровень шума
84
Длина шины, дюйм
16
Длина шины, см
40
Антивибрация
Да
Плавный пуск
нет
Тормоз цепи
Да
Габариты без упаковки
250х255х740 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х32х31
Вес, кг.
7.3

Описание товара Бензопила Fubag FPS 46 38706

Бензопила FUBAG FPS 46 38706 оснащена двухтактным двигателем с увеличенным ресурсом работы. Для надежности при продолжительных работах предусмотрены вентиляционные отверстия в корпусе. Данная модель используется для распиловки заготовок из древесины, валки деревьев диаметром до 35 см, а также для строительных и ремонтных работ. Данная модель оснащена антивибрационной рукояткой, которая покрыта нескользящим материалом, что повышает удобство использования.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 18 дюймов, 0.325, Бензиновый привод, С плавной регулировкой скорости, Бренды, Carver, Зубр, Мощность двигателя

Отзывы о товаре Бензопила Fubag FPS 46 38706




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Fubag
Тип товара
Бензопилы
Класс
полупрофессиональная
Тип двигателя
бензиновый
Комплектация
моторный блок, шина, цепь, защитный чехол, емкость для топлива, напильник, набор инструмента, зубчатый упор, очки, документация, упаковка
Объём двигателя, см3
46
Мощность двигателя (л.с.)
2.7
Мощность двигателя (кВт)
2
Число тактов двигателя
2
Объём топливного бака, л
0.55
Емкость масляного бака, л
0.26
Шаг цепи, дюйм
0.375
Развернуть
Количество звеньев
57
Шаг цепи, мм
9.525
Уровень шума
84
Длина шины, дюйм
16
Длина шины, см
40
Антивибрация
Да
Плавный пуск
нет
Тормоз цепи
Да
Габариты без упаковки
250х255х740 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Бензопила FUBAG FPS 46 38706 оснащена двухтактным двигателем с увеличенным ресурсом работы. Для надежности при продолжительных работах предусмотрены вентиляционные отверстия в корпусе. Данная модель используется для распиловки заготовок из древесины, валки деревьев диаметром до 35 см, а также для строительных и ремонтных работ. Данная модель оснащена антивибрационной рукояткой, которая покрыта нескользящим материалом, что повышает удобство использования.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 18 дюймов, 0.325, Бензиновый привод, С плавной регулировкой скорости, Бренды, Carver, Зубр, Мощность двигателя
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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