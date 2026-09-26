Бензопила Fubag FPS 46 38706
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Бензопилы
Класс
полупрофессиональная
Тип двигателя
бензиновый
Объём двигателя, см3
46
Мощность двигателя (л.с.)
2.7
Мощность двигателя (кВт)
2
Объём топливного бака, л
0.55
Емкость масляного бака, л
0.26
Шаг цепи, дюйм
0.375
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-22%8 870 руб. 11 351 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 201962
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Бензопилы
Класс
полупрофессиональная
Тип двигателя
бензиновый
Комплектация
моторный блок, шина, цепь, защитный чехол, емкость для топлива, напильник, набор инструмента, зубчатый упор, очки, документация, упаковка
Объём двигателя, см3
46
Мощность двигателя (л.с.)
2.7
Мощность двигателя (кВт)
2
Число тактов двигателя
2
Объём топливного бака, л
0.55
Емкость масляного бака, л
0.26
Шаг цепи, дюйм
0.375
Количество звеньев
57
Шаг цепи, мм
9.525
Уровень шума
84
Длина шины, дюйм
16
Длина шины, см
40
Антивибрация
Да
Плавный пуск
нет
Тормоз цепи
Да
Габариты без упаковки
250х255х740 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х32х31
Вес, кг.
7.3
Описание товара Бензопила Fubag FPS 46 38706
Бензопила FUBAG FPS 46 38706 оснащена двухтактным двигателем с увеличенным ресурсом работы. Для надежности при продолжительных работах предусмотрены вентиляционные отверстия в корпусе. Данная модель используется для распиловки заготовок из древесины, валки деревьев диаметром до 35 см, а также для строительных и ремонтных работ. Данная модель оснащена антивибрационной рукояткой, которая покрыта нескользящим материалом, что повышает удобство использования.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 18 дюймов, 0.325, Бензиновый привод, С плавной регулировкой скорости, Бренды, Carver, Зубр, Мощность двигателя
Теги товара: 0.55, 16 дюймов, С тормозом цепи, Функция антивибрация
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Бренд
Тип товара
Бензопилы
Класс
полупрофессиональная
Тип двигателя
бензиновый
Комплектация
моторный блок, шина, цепь, защитный чехол, емкость для топлива, напильник, набор инструмента, зубчатый упор, очки, документация, упаковка
Объём двигателя, см3
46
Мощность двигателя (л.с.)
2.7
Мощность двигателя (кВт)
2
Число тактов двигателя
2
Объём топливного бака, л
0.55
Емкость масляного бака, л
0.26
Шаг цепи, дюйм
0.375
Развернуть
Количество звеньев
57
Шаг цепи, мм
9.525
Уровень шума
84
Длина шины, дюйм
16
Длина шины, см
40
Антивибрация
Да
Плавный пуск
нет
Тормоз цепи
Да
Габариты без упаковки
250х255х740 мм
Страна производитель
Китай
Бензопила FUBAG FPS 46 38706 оснащена двухтактным двигателем с увеличенным ресурсом работы. Для надежности при продолжительных работах предусмотрены вентиляционные отверстия в корпусе. Данная модель используется для распиловки заготовок из древесины, валки деревьев диаметром до 35 см, а также для строительных и ремонтных работ. Данная модель оснащена антивибрационной рукояткой, которая покрыта нескользящим материалом, что повышает удобство использования.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 18 дюймов, 0.325, Бензиновый привод, С плавной регулировкой скорости, Бренды, Carver, Зубр, Мощность двигателя
Теги товара: 0.55, 16 дюймов, С тормозом цепи, Функция антивибрация
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 18 дюймов, 0.325, Бензиновый привод, С плавной регулировкой скорости, Бренды, Carver, Зубр, Мощность двигателя
Теги товара: 0.55, 16 дюймов, С тормозом цепи, Функция антивибрация
Бензопила Fubag FPS 46 38706 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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