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Компьютерное кресло Бюрократ CH-213AXN черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Компьютерное кресло Бюрократ CH-213AXN черный

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Компьютерное кресло Бюрократ CH-213AXN черный - фото 1
Компьютерное кресло Бюрократ CH-213AXN черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерные кресла
  • Компьютерное кресло Бюрократ CH-213AXN черный - фото 1
  • Компьютерное кресло Бюрократ CH-213AXN черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 198156
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Характеристики

Бренд
бюрократ
Тип товара
Компьютерные кресла
Размеры в упаковке, см
60х40х40
Вес, кг.
8.4

Описание товара Компьютерное кресло Бюрократ CH-213AXN черный

Компактное тканевое рабочее кресло БЮРОКРАТ CH-213AXN с подлокотниками для малых и средних офисов.

Отзывы о товаре Компьютерное кресло Бюрократ CH-213AXN черный




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Характеристики
Бренд
бюрократ
Тип товара
Компьютерные кресла
Описание
Компактное тканевое рабочее кресло БЮРОКРАТ CH-213AXN с подлокотниками для малых и средних офисов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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