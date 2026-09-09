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Компьютерное кресло Бюрократ CH-1201NX черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Компьютерное кресло Бюрократ CH-1201NX черный

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Компьютерное кресло Бюрократ CH-1201NX черный - фото 1
Компьютерное кресло Бюрократ CH-1201NX черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерные кресла
Ограничение по весу
100
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
нет
Подлокотники
нет
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
текстиль
Тип установки
на колесиках
  • Компьютерное кресло Бюрократ CH-1201NX черный - фото 1
  • Компьютерное кресло Бюрократ CH-1201NX черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 198118
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Характеристики

Бренд
бюрократ
Тип товара
Компьютерные кресла
Ограничение по весу
100
Регулировка под вес
нет
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
нет
Подлокотники
нет
Тип механизма качания
нет
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
текстиль
Тип установки
на колесиках
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х40х40
Вес, кг.
6.3

Описание товара Компьютерное кресло Бюрократ CH-1201NX черный

Кресло Бюрократ CH-1201NX c обивкой из ткани темно-синего цвета, черным каркасом, регулировкой высоты (газлифт), регулировкой глубины сиденья, ограничением по весу: 100 кг.

Отзывы о товаре Компьютерное кресло Бюрократ CH-1201NX черный




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Характеристики
Бренд
бюрократ
Тип товара
Компьютерные кресла
Ограничение по весу
100
Регулировка под вес
нет
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
нет
Подлокотники
нет
Тип механизма качания
нет
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
текстиль
Тип установки
на колесиках
Страна производитель
Китай
Описание
Кресло Бюрократ CH-1201NX c обивкой из ткани темно-синего цвета, черным каркасом, регулировкой высоты (газлифт), регулировкой глубины сиденья, ограничением по весу: 100 кг.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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