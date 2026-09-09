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SSD Накопитель SSD GigaByte 480Gb (GP-GSTFS31480GNTD) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD GigaByte 480Gb (GP-GSTFS31480GNTD)

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Накопитель SSD GigaByte 480Gb (GP-GSTFS31480GNTD)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
480
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
480
Максимальный ресурс записи (TBW)
200
Энергопотребление
2.61
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 196136
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
SSD накопители
Высота, см
0.7
Ширина, см
6.99
Форм-фактор
2.5"
Объем
480
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
480
Максимальный ресурс записи (TBW)
200
Время наработки на отказ, час
2000000
Энергопотребление
2.61
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х1
Вес, г.
150

Описание товара Накопитель SSD GigaByte 480Gb (GP-GSTFS31480GNTD)

2.5-дюймовый SSD-накопитель GIGABYTE [GP-GSTFS31480GNTD] собран в черном корпусе классического дизайна. Модель использует для обмена информацией интерфейс SATA III. Объем устройства, составляющий 480 ГБ, достаточен для решения большинства бытовых и профессиональных задач. Накопитель функционирует под управлением широчайшим образом распространенного контроллера Phison PS3111-S11. Накопитель GIGABYTE [GP-GSTFS31480GNTD] обладает ресурсом 200 TBW. Пиковая скорость чтения сжатых данных – 550 МБ/с. Максимальная скорость записи равна 480 МБ/с. Используемая структура памяти – 3D NAND. Накопитель имеет габаритные размеры 69.85x100x7 мм. Устройство поставляется в коробке, обладающей эффектным внешним видом.



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Отзывы о товаре Накопитель SSD GigaByte 480Gb (GP-GSTFS31480GNTD)




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
SSD накопители
Высота, см
0.7
Ширина, см
6.99
Форм-фактор
2.5"
Объем
480
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
480
Максимальный ресурс записи (TBW)
200
Время наработки на отказ, час
2000000
Развернуть
Энергопотребление
2.61
Страна производитель
Китай
Описание
2.5-дюймовый SSD-накопитель GIGABYTE [GP-GSTFS31480GNTD] собран в черном корпусе классического дизайна. Модель использует для обмена информацией интерфейс SATA III. Объем устройства, составляющий 480 ГБ, достаточен для решения большинства бытовых и профессиональных задач. Накопитель функционирует под управлением широчайшим образом распространенного контроллера Phison PS3111-S11. Накопитель GIGABYTE [GP-GSTFS31480GNTD] обладает ресурсом 200 TBW. Пиковая скорость чтения сжатых данных – 550 МБ/с. Максимальная скорость записи равна 480 МБ/с. Используемая структура памяти – 3D NAND. Накопитель имеет габаритные размеры 69.85x100x7 мм. Устройство поставляется в коробке, обладающей эффектным внешним видом.


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