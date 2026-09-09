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Автоакустика JBL GX528 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Автоакустика JBL GX528

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Автоакустика JBL GX528
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автоакустика
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 195846
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Характеристики

Бренд
JBL
Тип товара
Автоакустика
Материал дифузора
полимер
Номинальная мощность
45
Диаметр излучателя
13 см
Размеры в упаковке, см
33х18х11
Вес, кг.
1.7

Описание товара Автоакустика JBL GX528

Комплект из двух двухполосных динамиков круглой формы с черными диффузорами отличается хорошим качеством передачи звуков в широком частотном диапазоне. Это достойный выбор для автомобилиста, заинтересованного в приобретении качественной акустики. Акустическая система привлекает не только рабочими параметрами и чистым, мощным звучанием, но и стильным дизайном.

Отзывы о товаре Автоакустика JBL GX528




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
JBL
Тип товара
Автоакустика
Материал дифузора
полимер
Номинальная мощность
45
Диаметр излучателя
13 см
Описание
Комплект из двух двухполосных динамиков круглой формы с черными диффузорами отличается хорошим качеством передачи звуков в широком частотном диапазоне. Это достойный выбор для автомобилиста, заинтересованного в приобретении качественной акустики. Акустическая система привлекает не только рабочими параметрами и чистым, мощным звучанием, но и стильным дизайном.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Автоакустика JBL GX528 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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