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Колонки автомобильные Pioneer TS-A6978S 650Вт 92дБ 4Ом 15x23см (6x9дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные четырехполосные купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Колонки автомобильные Pioneer TS-A6978S 650Вт 92дБ 4Ом 15x23см (6x9дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные четырехполосные

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Колонки автомобильные Pioneer TS-A6978S 650Вт 92дБ 4Ом 15x23см (6x9дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные четырехполосные - фото 1
Колонки автомобильные Pioneer TS-A6978S 650Вт 92дБ 4Ом 15x23см (6x9дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные четырехполосные - фото 2
Колонки автомобильные Pioneer TS-A6978S 650Вт 92дБ 4Ом 15x23см (6x9дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные четырехполосные - фото 3
Колонки автомобильные Pioneer TS-A6978S 650Вт 92дБ 4Ом 15x23см (6x9дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные четырехполосные - фото 4
Колонки автомобильные Pioneer TS-A6978S 650Вт 92дБ 4Ом 15x23см (6x9дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные четырехполосные - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Уцененный
Характеристики
Количество динамиков в комплекте
2
Форма динамиков
овальная
Количество полос
4
Импеданс, Ом
4
Чувствительность, дБ
92
  • Колонки автомобильные Pioneer TS-A6978S 650Вт 92дБ 4Ом 15x23см (6x9дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные четырехполосные - фото 1
  • Колонки автомобильные Pioneer TS-A6978S 650Вт 92дБ 4Ом 15x23см (6x9дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные четырехполосные - фото 2
  • Колонки автомобильные Pioneer TS-A6978S 650Вт 92дБ 4Ом 15x23см (6x9дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные четырехполосные - фото 3
  • Колонки автомобильные Pioneer TS-A6978S 650Вт 92дБ 4Ом 15x23см (6x9дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные четырехполосные - фото 4
  • Колонки автомобильные Pioneer TS-A6978S 650Вт 92дБ 4Ом 15x23см (6x9дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные четырехполосные - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710556
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Характеристики

Бренд
Pioneer
Комплектация
винты, документация
Количество динамиков в комплекте
2
Форма динамиков
овальная
Количество полос
4
Импеданс, Ом
4
Номинальная мощность
100
Чувствительность, дБ
92
Диаметр излучателя
15x23 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х29х14
Вес, кг.
3.14

Описание товара Колонки автомобильные Pioneer TS-A6978S 650Вт 92дБ 4Ом 15x23см (6x9дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные четырехполосные

Главная изюминка колонок серии A - улучшенное звучание и расширенный динамический диапазон. Они оснащены твитерами, легкими, но прочными диффузорами IMPP™, усиленными карбоном и слюдой, увеличенного размера по сравнению с предшественниками, и гибким подвижным пауком с более широкой контролируемой амплитудой.

Отзывы о товаре Колонки автомобильные Pioneer TS-A6978S 650Вт 92дБ 4Ом 15x23см (6x9дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные четырехполосные




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Характеристики
Бренд
Pioneer
Комплектация
винты, документация
Количество динамиков в комплекте
2
Форма динамиков
овальная
Количество полос
4
Импеданс, Ом
4
Номинальная мощность
100
Чувствительность, дБ
92
Диаметр излучателя
15x23 см
Страна производитель
Китай
Описание
Главная изюминка колонок серии A - улучшенное звучание и расширенный динамический диапазон. Они оснащены твитерами, легкими, но прочными диффузорами IMPP™, усиленными карбоном и слюдой, увеличенного размера по сравнению с предшественниками, и гибким подвижным пауком с более широкой контролируемой амплитудой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Колонки автомобильные Pioneer TS-A6978S 650Вт 92дБ 4Ом 15x23см (6x9дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные четырехполосные - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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