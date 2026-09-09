Соковыжималка Scarlett SC-JE50S42 оранжевый
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Соковыжималки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 240 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 193175
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Характеристики
Вес, кг.
2.3
Описание товара Соковыжималка Scarlett SC-JE50S42 оранжевый
С помощью центробежной соковыжималки SC-JE50S27 вы легко можете получить свежий сок из мягких и твёрдых фруктов, а также овощей. Эта модель с прочным металлическим корпусом элегантно выглядит и не занимает много места на кухне. Разработчики предусмотрели возможность регулировки скорости. Благодаря этому вы можете выбрать для каждого фрукта оптимальный режим, чтобы выжать из него как можно больше сока. Соковыжималка оборудована широкой загрузочной горловиной, позволяющей не резать фрукты и овощи. Это не только удобно, но и экономит ваше время.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
С помощью центробежной соковыжималки SC-JE50S27 вы легко можете получить свежий сок из мягких и твёрдых фруктов, а также овощей. Эта модель с прочным металлическим корпусом элегантно выглядит и не занимает много места на кухне. Разработчики предусмотрели возможность регулировки скорости. Благодаря этому вы можете выбрать для каждого фрукта оптимальный режим, чтобы выжать из него как можно больше сока. Соковыжималка оборудована широкой загрузочной горловиной, позволяющей не резать фрукты и овощи. Это не только удобно, но и экономит ваше время.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники
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