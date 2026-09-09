Тостер Polaris PET 0702LB 750Вт черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тостеры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 740 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 189022
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Характеристики
Вес, кг.
1.58
Описание товара Тостер Polaris PET 0702LB 750Вт черный
Яркий тостер Polaris PET 0702LB сделает ваше утро немного веселей, нарисовав озорную улыбку на вашем ломтике хлеба! Кухонный девайс умеет не только поджаривать ломтики хлеба, но и подогревать булочки на специальной решетке, и даже размораживать продукты. Благодаря конструкции корпуса, он не нагревается при работе, а поддон для сбора крошек сохранит порядок на вашей кухне.
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Яркий тостер Polaris PET 0702LB сделает ваше утро немного веселей, нарисовав озорную улыбку на вашем ломтике хлеба! Кухонный девайс умеет не только поджаривать ломтики хлеба, но и подогревать булочки на специальной решетке, и даже размораживать продукты. Благодаря конструкции корпуса, он не нагревается при работе, а поддон для сбора крошек сохранит порядок на вашей кухне.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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