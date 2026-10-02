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Перфоратор Metabo KHE 2860 Quick 600878500 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Перфоратор Metabo KHE 2860 Quick 600878500

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Перфоратор Metabo KHE 2860 Quick 600878500
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Перфораторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 360 руб. 
Начислим 470 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 182171
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Перфоратор Metabo KHE 2860 Quick 600878500
29 360 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
metabo
Тип товара
Перфораторы
Размеры в упаковке, см
49х32х11
Вес, кг.
5.1

Описание товара Перфоратор Metabo KHE 2860 Quick 600878500

Перфоратор Metabo KHE 2860 Quick + патрон 600878500 оснащен патроном SDS-plus, что позволяет быстро и удобно менять оснастку. Он работает в трех режимах: сверление с ударом и без, долбление. Дополнительная рукоятка способствует надежному хвату и удобной работе. Предусмотрена функция реверса - для легкого выкручивания сверла из материала. Поворотный щеткодержатель увеличивает рабочий ресурс угольных щеток и обеспечивает равную мощность в обоих направлениях сверления.



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Отзывы о товаре Перфоратор Metabo KHE 2860 Quick 600878500




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Характеристики
Бренд
metabo
Тип товара
Перфораторы
Описание
Перфоратор Metabo KHE 2860 Quick + патрон 600878500 оснащен патроном SDS-plus, что позволяет быстро и удобно менять оснастку. Он работает в трех режимах: сверление с ударом и без, долбление. Дополнительная рукоятка способствует надежному хвату и удобной работе. Предусмотрена функция реверса - для легкого выкручивания сверла из материала. Поворотный щеткодержатель увеличивает рабочий ресурс угольных щеток и обеспечивает равную мощность в обоих направлениях сверления.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS PLUS, SDS MAX
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Перфоратор Metabo KHE 2860 Quick 600878500 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 29360 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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