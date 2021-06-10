Сэндвичница Kitfort КТ-1609
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сэндвичницы
Материал корпуса
пластик, металл
Мощность
640
Сменные панели
нет
Количество порций
1
Количество отделений в пластине для вафель
есть
Терморегулятор
нет
Управление
механическое
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 280 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 178397
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сэндвичницы
Дисплей
нет
Дополнительный цвет
черный
Основной цвет
красный
Страна производства
Китай
Материал корпуса
пластик, металл
Мощность
640
Сменные панели
нет
Количество порций
1
Количество отделений в пластине для вафель
есть
Терморегулятор
нет
Управление
механическое
Длина сетевого шнура
0.75
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х25х11
Вес, кг.
1.44
Описание товара Сэндвичница Kitfort КТ-1609
Удобная и простая в эксплуатации бутербродница Kitfort KT-1609 станет настоящей помощницей на вашей кухне. Вы сможете без труда приготовить бутерброды, панини, сэндвичи, гренки, тосты, сосиски-гриль и многое другое.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Сэндвичницы
Дисплей
нет
Дополнительный цвет
черный
Основной цвет
красный
Страна производства
Китай
Материал корпуса
пластик, металл
Мощность
640
Сменные панели
нет
Количество порций
1
Количество отделений в пластине для вафель
есть
Терморегулятор
нет
Развернуть
Управление
механическое
Длина сетевого шнура
0.75
Страна производитель
Китай
Удобная и простая в эксплуатации бутербродница Kitfort KT-1609 станет настоящей помощницей на вашей кухне. Вы сможете без труда приготовить бутерброды, панини, сэндвичи, гренки, тосты, сосиски-гриль и многое другое.
Достоинства:
приобрели недавно эту бутербродницу. Товар пришел в отличном состоянии, хорошо запакованный. в пункте выдачи проверили до оплаты работает или нет. Нам товар очень нравится, бутерброды в нем очень вкусные, поджаристые. чистится легко
Недостатки:
нет
Комментарий:
советую к покупке. KITFORTприятно удивил
Достоинства:
Быстро нагревается. Очень красивая и компактная.
Недостатки:
Нет выключателя, нужно выдергивать из розетки, но у всех подобных, его тоже нет.
Комментарий:
Купили эту сендвечницу после подобной, вышедшей из строя Polaris, у этой панели не съёмные, но по факту пользуемся только обычным грилем. Очень нравится, что можно положить бутерброд любой высоты, крышка плотно прижимает его своим весом. Быстро нагревается. Очень красивая и компактная.
Сэндвичница Kitfort КТ-1609 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Сэндвичница Kitfort КТ-1609
Достоинства:
приобрели недавно эту бутербродницу. Товар пришел в отличном состоянии, хорошо запакованный. в пункте выдачи проверили до оплаты работает или нет. Нам товар очень нравится, бутерброды в нем очень вкусные, поджаристые. чистится легко
Недостатки:
нет
Комментарий:
советую к покупке. KITFORTприятно удивил
Достоинства:
Быстро нагревается. Очень красивая и компактная.
Недостатки:
Нет выключателя, нужно выдергивать из розетки, но у всех подобных, его тоже нет.
Комментарий:
Купили эту сендвечницу после подобной, вышедшей из строя Polaris, у этой панели не съёмные, но по факту пользуемся только обычным грилем. Очень нравится, что можно положить бутерброд любой высоты, крышка плотно прижимает его своим весом. Быстро нагревается. Очень красивая и компактная.