МФУ Kyocera M2040dn
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Характеристики
Описание товара МФУ Kyocera M2040dn
МФУ KYOCERA M2040DN изготавливается по лазерной технологии, что обеспечивает высокое качество печати, небольшие затраты на расходные материалы и быструю работу. Представленная модель готова к работе уже через 17 секунд после включения. Прибор содержит в себе функции принтера, сканера и копировального аппарата. Встроенный жидкокристаллический дисплей позволит вам просто и наглядно управлять устройством, производя точные настройки всех функций. МФУ KYOCERA M2040DN поддерживает подключение через разъем RJ-45, что дает возможность использовать его в качестве сетевого принтера, обеспечивая сразу несколько рабочих места. Представленная модель способна производить печать на конвертах, что важно для отправки рабочей корреспонденции, а также поддерживает двустороннюю печать, которая может пригодиться при работе с большим количеством текстовой и графической информации.
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