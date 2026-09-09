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Картридж Epson T0802 (C13T08024011) для Epson P50/PX660, голубой купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Картридж Epson T0802 (C13T08024011) для Epson P50/PX660, голубой

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Картридж Epson T0802 (C13T08024011) для Epson P50/PX660, голубой - фото 1
Картридж Epson T0802 (C13T08024011) для Epson P50/PX660, голубой - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
  • Картридж Epson T0802 (C13T08024011) для Epson P50/PX660, голубой - фото 1
  • Картридж Epson T0802 (C13T08024011) для Epson P50/PX660, голубой - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 168507
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Характеристики

Бренд
Epson
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Размеры в упаковке, см
14х11х2
Вес, г.
60

Описание товара Картридж Epson T0802 (C13T08024011) для Epson P50/PX660, голубой

Оригинальный голубой картридж для струйных принтеров Epson. Гарантирует длительную и качественную печать. Ресурс - 885 страниц

Отзывы о товаре Картридж Epson T0802 (C13T08024011) для Epson P50/PX660, голубой




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Характеристики
Бренд
Epson
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Описание
Оригинальный голубой картридж для струйных принтеров Epson. Гарантирует длительную и качественную печать. Ресурс - 885 страниц
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж Epson T0802 (C13T08024011) для Epson P50/PX660, голубой - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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