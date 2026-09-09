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Van Morrison - Astral Weeks (0081227950378) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Van Morrison - Astral Weeks (0081227950378) виниловая пластинка

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Van Morrison - Astral Weeks (0081227950378) виниловая пластинка - фото 1
Van Morrison - Astral Weeks (0081227950378) виниловая пластинка - фото 2
Van Morrison - Astral Weeks (0081227950378) виниловая пластинка - фото 3
Van Morrison - Astral Weeks (0081227950378) виниловая пластинка - фото 4
Van Morrison - Astral Weeks (0081227950378) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Van Morrison
Альбом (сингл)
ASTRAL WEEKS
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Van Morrison - Astral Weeks (0081227950378) виниловая пластинка - фото 1
  • Van Morrison - Astral Weeks (0081227950378) виниловая пластинка - фото 2
  • Van Morrison - Astral Weeks (0081227950378) виниловая пластинка - фото 3
  • Van Morrison - Astral Weeks (0081227950378) виниловая пластинка - фото 4
  • Van Morrison - Astral Weeks (0081227950378) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 720 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 165840
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Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227950378]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Van Morrison
Альбом (сингл)
ASTRAL WEEKS
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Astral Weeks, BeYou, Sweet Thing, Cyprus Avenue, Young Lovers Do, Madame George, Ballerina, Slim Slow Slider
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Back To Vinyl (3)
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Van Morrison - Astral Weeks (0081227950378) виниловая пластинка

Track List

Part One: In The Beginning

A1Astral Weeks7:00
A2Beside You5:10
A3Sweet Thing4:10
A4Cyprus Avenue6:50

Part Two: Afterwards

B1Young Lovers Do3:10
B2Madame George9:25
B3Ballerina7:00
B4Slim Slow Slider3:20

Отзывы о товаре Van Morrison - Astral Weeks (0081227950378) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227950378]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Van Morrison
Альбом (сингл)
ASTRAL WEEKS
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Astral Weeks, BeYou, Sweet Thing, Cyprus Avenue, Young Lovers Do, Madame George, Ballerina, Slim Slow Slider
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Back To Vinyl (3)
Страна производитель
США
Описание

Track List

Part One: In The Beginning

A1Astral Weeks7:00
A2Beside You5:10
A3Sweet Thing4:10
A4Cyprus Avenue6:50

Part Two: Afterwards

B1Young Lovers Do3:10
B2Madame George9:25
B3Ballerina7:00
B4Slim Slow Slider3:20
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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