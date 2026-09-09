Van Morrison - Astral Weeks (0081227950378) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Van Morrison
Альбом (сингл)
ASTRAL WEEKS
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 720 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 165840
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227950378]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Van Morrison
Альбом (сингл)
ASTRAL WEEKS
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Astral Weeks, BeYou, Sweet Thing, Cyprus Avenue, Young Lovers Do, Madame George, Ballerina, Slim Slow Slider
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Back To Vinyl (3)
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Van Morrison - Astral Weeks (0081227950378) виниловая пластинка
Track List
Part One: In The Beginning
|A1
|Astral Weeks
|7:00
|A2
|Beside You
|5:10
|A3
|Sweet Thing
|4:10
|A4
|Cyprus Avenue
|6:50
Part Two: Afterwards
|B1
|Young Lovers Do
|3:10
|B2
|Madame George
|9:25
|B3
|Ballerina
|7:00
|B4
|Slim Slow Slider
|3:20
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227950378]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Van Morrison
Альбом (сингл)
ASTRAL WEEKS
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Astral Weeks, BeYou, Sweet Thing, Cyprus Avenue, Young Lovers Do, Madame George, Ballerina, Slim Slow Slider
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Back To Vinyl (3)
Страна производитель
США
Track List
Part One: In The Beginning
|A1
|Astral Weeks
|7:00
|A2
|Beside You
|5:10
|A3
|Sweet Thing
|4:10
|A4
|Cyprus Avenue
|6:50
Part Two: Afterwards
|B1
|Young Lovers Do
|3:10
|B2
|Madame George
|9:25
|B3
|Ballerina
|7:00
|B4
|Slim Slow Slider
|3:20
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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